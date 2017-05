Lampionfest und Fietsenfestival zeitgleich

gn Bad Bentheim. Die Vorstandswahlen standen bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Kulturvereins Bad Bentheim im Vordergrund. Zu Beginn der Versammlung gedachte die Mitgliederversammlung dem Ehrenvorsitzenden Gerd-Jan Nibbrig, der kurz nach der vorherigen Jahreshauptversammlung verstarb. Jan Masselink ging noch einmal auf die großen Verdienste von Gerd-Jan Nibbrig ein, der viele Weichen für eine erfolgreiche Arbeit des VKV Bad Bentheim gestellt hat.

Die Mitgliederversammlung beschloss die Änderung der Satzung, sodass neben dem geschäftsführenden Vorstand auch Vertreter der einzelnen Arbeitsgruppen als Beirat in den Vorstand gewählt werden konnten. Der Vorsitzende Bernhard Bergmann hatte sich für diese Änderung ausgesprochen, um so den gestiegenen Arbeitsaufwand auf viele Schultern zu verteilen.

In den Beirat wurden gewählt: Heiner Schoppen (Radwandern), Ralf Linke (Wandern), Gerhard Sypli (Kurparkkonzerte), Peter Kamps (Lampionfest), Franz-Gerd Weckenbrock (Internet und Soziale Medien), Bernhard Immink (Schutzhütten), Christian Harink (kulturelle Veranstaltungen) und Dana Schultjan (für besondere Aufgaben).

Vor den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand verabschiedete der Vorsitzende Bernhard Bergmann den langjährigen Geschäftsführer Joachim Timmer. Dieser hatte das Amt 20 Jahre ausgeübt und kandidierte aus beruflichen Gründen nicht wieder.

Wiedergewählt wurden Bernhard Bergmann als 1. Vorsitzender, Roger Deters als stellvertretender Vorsitzender und Jan Masselink als Kassenführer. Neu in den Vorstand als Geschäftsführerin wurde Mareike Hülsbeck gewählt.

In seinem Rechenschaftsbericht ging der Vorstand noch kurz auf das Lampionfest ein, dass im vergangenen Jahr aufgrund des parallel stattfindenden Grafschaft-Open-Air in Nordhorn sowie der Bundesstraßen-Sperrung abgesagt wurde. Es wird in diesem Jahr wie gewohnt am dritten Sonnabend im August stattfinden. Der Vorstand bedauert, dass gleichzeitig an diesem Wochenende vom Grafschaft-Bentheim-Tourismus das 1. Grafschafter Fietsenfestival am Kloster Frenswegen veranstaltet wird. Hier hätten keinerlei Absprachen stattgefunden, der VKV sei von diesem Termin und dieser Veranstaltung überrascht worden. Es sei auch deshalb bedauerlich, weil der VKV Bad Bentheim mit dem Verkauf der Obergrafschafter Radwanderkarte und dem Unterhalt des Radwegenetzes ein maßgeblicher Unterstützer im Radtourismus in der Grafschaft sei. Allein deshalb hätte der VKV sich gerne an dem Fietsenfestival beteiligt.

Die Radwanderkarte Obergrafschaft wird in diesem Jahr neu aufgelegt. Das Angebot wird um eine Rundroute über Schüttorf nach Emsbüren erweitert. Heiner Schoppen berichtete, dass die Ausschilderung zur Zeit erfolgt.

Die vom VKV organisierten geführten Wanderungen und Radwanderungen sowie die finanziell unterstützten Rangerführungen durch den Hutewald haben planmäßig stattgefunden und erfreuen sich einer großen Nachfrage. Sie werden auch in diesem Jahr fortgesetzt. Das gilt auch für die sonntäglichen Kurparkkonzerte in der Sommersaison. Bernhard Bergmann bedankte sich noch einmal bei allen ehrenamtlichen Helfern und insbesondere bei der Stadt Bentheim und der Fachklinik für die finanzielle Unterstützung.