dpa Berlin. Bundestagspräsident Norbert Lammert will bei der nächsten Bundestagswahl im kommenden Herbst nicht wieder kandidieren. Das habe Lammert in einem Schreiben an seinen CDU-Kreisverband Bochum mitgeteilt, teilte der Sprecher des Bundestages, Ernst Hebeker, mit. Zuvor hatte „Focus Online“ darüber berichtet.