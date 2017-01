„Lambada“-Sängerin tot in verbranntem Auto gefunden

dpa Rio de Janeiro. Die Sängerin des Welthits „Lambada“, Loalwa Braz Vieira, ist tot aufgefunden worden. Die verkohlte Leiche der Brasilianerin wurde bei Rio de Janeiro in einem verbrannten Auto entdeckt, wie die örtliche Polizei der dpa mitteilte. Auch wenn die Umstände noch unklar seien, gehe man von einem Verbrechen aus. Braz hatte 1989 als Sängerin der Gruppe Kaoma Weltruhm erlangt, der Song stand in vielen europäischen Hitparaden wochenlang an Platz 1.