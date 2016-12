Lagen-Spezialist Heintz verpasst zweite Medaille

dpa Windsor. „Mit der Zeit bin ich nicht ganz so zufrieden. Fünfter Platz auf einer Nebenstrecke, was will ich mehr“, sagte der Darmstädter nach dem Rennen. Gold holte der US-Amerikaner Michael Andrew in 51,84 Sekunden vor den beiden Japanern Daiya Seto (52,01) und Shinri Shioura (52,17).