KZ-Häftling 50462 berichtet in Messingen

Messingen. Es ist die berühmte Stecknadel, die man im voll besetzten Feuerwehrhaus in Messingen zu jeder Zeit hätte fallen hören können. Rund 200 Augenpaare richten sich um kurz vor 18 Uhr auf den 93-jährigen Gast dieses abends. Es ist die Auschwitz- und Ravensbrück-Überlebende Erna de Vries, die auf Einladung des Heimatvereins und der Jugendfeuerwehr ihre Geschichte erzählt.

Lebenslauf

Nicht wenige im Raum hören die Geschichte ihres Lebens an diesem Abend zum zweiten oder dritten Mal. Erzählt Erna de Vries sie seit 1997 jedes Jahr doch rund 100-mal. 1923 in Kaiserslautern geboren. Mutter Jeanette ist Jüdin. Der protestantische Vater ist Fuhrunternehmer, er stirbt 1930 mit gerade einmal 46 Jahren. „Von da an mussten wir ohne Ernährer und Beschützer auskommen.“ 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten erste Repressalien. Keine Möglichkeit mehr, das Abitur zu machen, um Ärztin werden zu können. Stattdessen Arbeit in einer Wäscherei, später in einer Eisengießerei.

November 1938

Während der Novemberpogrome 1938 wird die Wohnung verwüstet. Im Juni 1943 stürmten Gestapo-Beamte schließlich das Haus, ordnen die Deportation ihrer Mutter nach Auschwitz an. „Mein Flehen, sie begleiten zu dürfen, wurde schließlich erhört. Ich konnte meine Mutter doch nicht alleinelassen.“ Fünf Tage bei glühender Hitze im Viehwaggon, kein Essen, kein Trinken, keine Toiletten – die Vorhölle zum Konzentrationslager.

Häftlingsnummer 50462

In Auschwitz wird ihr die Häftlingsnummer 50462 auf den Arm tätowiert. Unterbringung in einem Pferdestall mit verwanzten Decken, kilometerweite Märsche, Schilfschneiden im Brackwasser bei schlechtester Verpflegung und Hygiene führen schließlich zu eitrigen Wunden. Es folgt die Einweisung in den Todesblock 25 und dort ihr inzwischen berühmter Wunsch: „Ich wollte nur einmal noch die Sonne sehen.“ Wenig später ging sie über dem Nebenblock auf.

Abschied von der Mutter

Schon auf dem Weg in die Gaskammer wird sie als „Mischling ersten Grades“ für einen Transport in das KZ Ravensbrück in letzter Minute aus der Gruppe gezogen. Noch einmal sieht sie ihre Mutter. „Du wirst leben und berichten, was sie mit uns gemacht haben“, sind ihre letzten Worte. Wenig später stirbt sie. „Ich weiß bis heute nicht, wie.“ Erna de Vries erlebt weiter unmenschliche Zustände und Zwangsarbeit, jetzt nur in Ravensbrück. Ab Ende 1944 mit dem Näherrücken der Front werden immer mehr KZ aufgelöst. Im April 1945 der sogenannte Todesmarsch. „Wer umfiel, wurde erschossen. Aber nach wenigen Tagen konnte ich einfach nicht mehr.“ Dann die Erlösung in Form eines plötzlich auftauchenden US-Jeeps. „Plötzlich waren wir frei.“

Gedenken

Betroffenheit herrscht im Feuerwehrhaus. Stille. Dann zaghafter Beifall. „Wir brauchen eine solche Betroffenheit. Wir brauchen sie im Kampf gegen Fundamentalismus und rechtsradikale Strömungen“, bedankt sich Mit-Organisatorin Maria Kottebernds vom Heimatverein bei Erna de Vries.

Leben danach

Erste Fragen von den Zuhörern. Wie lebt man weiter nach solchen Erlebnissen? „Ich und mein späterer Mann haben uns immer wieder aus dieser Zeit erzählt. Fast täglich und wahrscheinlich immer mit den nahezu gleichen Worten.“ Auch er war sechs Jahre in Lagern, hat dort seine erste Frau und seinen siebenjährigen Sohn verloren.

1951 ziehen sie in seinen Heimatort Lathen, bekommen drei Kinder. 1981 ist er gestorben, sie bleibt in Lathen und ist mittlerweile Ehrenbürgerin der Samtgemeinde. „Und ich habe sechs wunderbare Enkelkinder.“

Letzter Wunsch

Noch weitere Fragen beantwortet sie und Schüler lassen sich ihre eintätowierte Häftlingsnummer zeigen, während sich das Feuerwehrhaus in aller Stille mehr und mehr leert. „Ich werde weiter erzählen und damit dem Wunsch meiner Mutter nachkommen.“

Aufarbeitung

Zu Hause wird sie auf einem weiteren kleinen gelben Notizzettel notieren können: „Messingen, 22. November, 200 Zuhörer, viele Jugendliche.“ Jeden ihrer Vorträge hat sie bislang so festgehalten. Nachhaltig wird ihr Besuch in Messingen auch gewesen sein. „Wir werden uns in nächster Zeit noch weiter mit diesem Thema beschäftigen“, berichtet der Betreuer der Jugendfeuerwehr Klaus Smit.