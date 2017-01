„Kyrills“ Wunden heilen langsam

Milliardenschäden und mindestens 43 Tote: Am 18. Januar 2007 schlug Orkan „Kyrill“ eine Schneise der Verwüstung durch Europa. In der Grafschaft deckte er Dächer ab und wütete in den Wäldern. Noch immer gibt es Narben.

Nordhorn. „Hier war eine Fläche von mehr als einem Hektar fast komplett umgeknickt“, sagt Revierleiter Wilhelm Warning von der Niedersächsischen Landesforstverwaltung und zeigt auf eine verschneite Schonung. Hier im Klausheider Forst, wo heute in Reih’ und Glied junge Rotbuchen wachsen, stand vor zehn Jahren ein dichter Kiefernwald – bis zum 18. Januar 2007. Da fegte das Sturmtief „Kyrill“ auch über ihn hinweg und knickte die 50 Jahre alten Bäume um wie Streichhölzer.

Mit Sturmböen bis zur Windstärke 12 peitschte „Kyrill“ an jenem frühen Donnerstagabend über Europa und richtete auch in der Grafschaft erhebliche Schäden an. Innerhalb weniger Stunden gingen allein in der Nordhorner Einsatzleitstelle mehr als 160 Notrufe ein. Umstürzende Bäume blockierten Straßen und beschädigten Häuser, Dächer wurden abgedeckt. Der spektakulärste Schaden entstand am Neubau des Finanzamts in Bad Bentheim: „Kyrill“ riss mehr als 1000 Quadratmeter Dachfläche herunter. Allein dieser Schaden betrug mehr als eine halbe Million Euro.

Dennoch hatte die Grafschaft Glück: Sie lag am Nordrand von „Kyrills“ Schneise der Verwüstung. So blieben die Schäden – auch die Forstschäden – hier geringer als im Osnabrücker Raum, im Teutoburger Wald und Weserbergland und in den Höhenlagen von Harz und Solling.

Bildergalerie Zehn Jahre nach Sturm Kyrill Bild / Bild kaufen Orkan Kyrill hat viele Bäume in den Wäldern der Grafschaft umgeknickt. Foto: Daniel Klause

Richtig „zugelangt“ hatte „Kyrill“ in den großen Waldflächen in Klausheide. In diesen landeseigenen Forsten zwischen „Klausheider Stern“, Kanal und der Zufahrtsstraße zur Nordhorn-Range hat der Sturm einzelne Bereiche radikal „ausgelichtet“: Hunderte Bäume kreuz und quer übereinander, insbesondere Kiefernbestände.

„Flächendeckenden Windbruch hatten wir hier aber so gut wie gar nicht“, sagt Revierförster Wilhelm Warning von der Försterei Altenlingen des Landesforstamts Ankum. Vielmehr hatte der Orkan in den Beständen scheinbar wahllos Einzelbäume und Baumgruppen umgeknickt. Entscheidend waren offenbar Windstärke und -richtung der einzelnen Böen, denn oft wurden vermeintlich starke Bäume gefällt, während direkt daneben schwächere stehenblieben.

„Zuerst sind wir in die Waldflächen gar nicht reingekommen, weil die Waldwege blockiert waren“, erinnert sich Warning. In fünf Stunden hatte der Sturm fast doppel so viele Bäume gefällt wie üblicherweise in einem Jahr geerntet werden. Inzwischen ist die Aufarbeitung dieser Flächen längst abgeschlossen. Die Wunden des Sturms verheilen, aber ihre Narben sind bis heute sichtbar.

Dank glücklicher Umstände konnte die Aufarbeitung des Sturmholzes in Klausheide schnell beginnen: Schon vor dem Sturm war ein Lohnunternehmen mit Vollerntemaschinen zu Forstarbeiten vor Ort. Es konnte nach „Kyrill“ gleich weitermachen. Warning erinnert sich: „Wir haben damals versucht, wenigstens einen weiteren Vollernter zu bekommen. Aber das war natürlich unmöglich, weil jede verfügbare Maschine irgendwo im Einsatz war.“

17.000 Festmeter Stammholz seien nach dem Sturm allein aus den Klausheider Landesforsten aufgearbeitet worden, zusammen mit dem südlichen Emsland seien es rund 60.000 Festmeter gewesen, so Warning. Und obwohl „Kyrill“ in der Grafschaft keine Kahlflächen hinterlassen hat, hätten allein in Klausheide 30 Hektar Waldfläche mit jungen Setzlingen nachgepflanzt werden müssen.

Dabei wurden übrigens – wo die Bodenqualität es zuließ – Laubbäume wie Buche und Eiche gesetzt. Ansonsten seien rund zwei Drittel der Flächen mit Douglasfichten und nur noch ein Drittel mit Kiefern aufgeforstet worden.

Noch größere Schäden als in den landeseigenen Wäldern in Klausheide und Elbergen hinterließ der „Jahrhundertsturm“ in den Privatwaldflächen in den Bereichen Lohne-Nordlohne-Schepsdorf sowie Itterbeck-Wilsum-Wielen. Privatwald macht in der Grafschaft rund 70 Prozent der Waldflächen aus. Das für sie zuständige Forstamt der Landwirtschaftskammer ging schon kurz nach dem Sturm davon aus, das „Kyrill“ in der Grafschaft und im südlichen Emsland rund 130.000 Festmeter Holz gefällt hat.