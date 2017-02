Kurze Frage, Frau Kösters ...

Mehr aus diesem Ressort

Seit nunmehr einem halben Jahr ist Kai Hildebrandt als Bezirksförster der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in der Niedergrafschaft im Einsatz. Seine Liebe zum Wald hat der 31-Jährige bereits als Kind entdeckt. mehr...

In der Georgsdorfer Kirche beherrschen Handwerker das Bild. Im Jahr der Feier zum 150-jährigen Bestehen von Gebäude und Kirchengemeinde wird das altehrwürdige Gemäuer renoviert. Am 1. Oktober gibt es eine Gedenkfeier. mehr...

Ein 76-Jähriger ist am Freitag von einem Lastwagen in Itterbeck erfasst worden. Beim Sturz zog sich der Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zu. mehr...

Mit einer Mahnung an die Jugend war die Verlegung von sieben weiteren Stolpersteinen am Donnerstagmorgen in Neuenhaus verbunden. Emotional schilderte der Zeitzeuge Bernhard Voshaar die Schrecken der Nazizeit. mehr...