Kuriose Wette wartet 42 Jahre in Flaschenpost

Der Bad Bentheimer Bernd Lohmann bekam kürzlich einen unerwarteten Brief. Das Schriftstück darin wurde während seiner Hochzeitsfeier im April 1974 angefertigt und war danach in Vergessenheit geraten.

Gildehaus. Wo findet man gewöhnlich eine Flaschenpost? Am Meeresstrand? Ja. Am Flussufer? Auch schon mal. Im Kellerregal? Wohl kaum. Doch, doch – in der Obergrafschaft hat sich in diesen Tagen ein kleines Märchen mit langer Vorgeschichte zugetragen, das sich um einen merkwürdigen Brief in einer Flasche dreht. Aber der Reihe nach...

Es begann damit, dass der Bad Bentheimer Rentner Bernd Lohmann (72) Post bekam. Ganz normale Post für den Briefkasten. Die Niederländerin Marloes de Groot schrieb unter dem Datum vom 17. November 2016: „Hallo Herr Lohmann, anbei ein Brief, den wir in einer Flasche im Kellerraum in dem Haus an der Waldseiter Straße in Gildehaus gefunden haben. Die Flasche ist von Herrn … gefunden worden; er baut das Haus jetzt um. Vielleicht haben Sie Spaß daran, diesen Brief zu haben und können sich noch daran erinnern, dass er damals geschrieben worden ist. Deswegen habe ich ihn Ihnen geschickt.“

Bernd Lohmann rieb sich verwundert die Augen, denn er hatte das Schriftstück und seinen skurrilen Inhalt längst vergessen. Zweifellos aber war der ungewöhnliche Fund bei ihm an der richtigen Stelle. Schließlich ging es um eine Familienangelegenheit, in der er vor 42 Jahren eine Hauptrolle gespielt hatte.

Am Tag seiner Hochzeit mit Dini Wolters – man schrieb den 26. April 1974 – fand Bernds 20 Jahre ältere Cousine Berndine Köweker, dass die gemeinsamen Vettern Günter und Gerhard Visscher, damals 27 und 30 Jahre alt, sich ein Vorbild an dem soeben getrauten Bräutigam nehmen sollten. Bernd Lohmann erinnert sich an Berndines Worte: „Jetzt wird es allmählich Zeit, dass ihr auch mal ein Mädchen mitbringt.“ Um dieser Mahnung den nötigen Nachdruck zu verschaffen, schloss man eine Wette ab, für die die hochgestimmten Teilnehmer der Hochzeitsgesellschaft als Zeugen dienten. Sicherheitshalber aber sollte die Vereinbarung schriftlich festgehalten werden. Man kann sich die Szene gut vorstellen: „Gib mal Papier und Stift her.“ „Hier hast du meinen Kugelschreiber.“ „Und Papier?“ „Wartet mal, ich hab was in der Tasche.“ Und Cousin Jan Brinkmann zog ein DIN-A4-Blatt aus der Innentasche seines besten Sonntagsjacketts. „Da steht aber schon was drauf, brauchst du das nicht mehr?“ „Ach, nehmt einfach die Rückseite.“

Und so wurde auf einer handschriftlichen Auflistung der Ahnen zweier Familien (Brinkmann und Vos) folgende Wette niedergeschrieben: „Wenn Günter und Gerhard an Bernhardines Geburtstag am 19.12.1974 eine Braut mitbringen, muß Bernd Lohmann ein Faß Bier oder 48 Flaschen bezahlen. Wenn Günter Visscher und Gerhard Visscher keine Braut haben, bezahlen die beiden 48 Flaschen Bier (je 24 Flaschen).“

Apropos Ahnen: Bernd Lohmann vermutet, dass deren Namen, Geburts- und Sterbedaten für die Erstellung eines „Ariernachweises“ während der Nazidiktatur in Erfahrung gebracht worden sind. Später, 1963, hat ein Johannes Hagels die Daten für die Nachkommen noch einmal auf einem Blatt Papier aufgelistet, das Jan Brinkmann nicht von ungefähr zur Hochzeit seines Cousins Bernd mitbrachte.

Vorder- und Rückseite zusammen machen für Lohmann erst den ganzen Wert des Dokuments aus. Durch das knittrige, weil für den engen Flaschenhals zusammengerollte Papier hat er beispielsweise erfahren, wie weit sich die familiären Wurzeln zurückverfolgen lassen. Der Älteste, den die Kirchenbücher verzeichneten, ist ein 1709 verstorbener Albert Vos. Bei den Brinkmanns beginnt die Reihe mit einem Lambert (1795-1853). Drei Personen werden durch die Erwähnung ihres Berufs hervorgehoben: zwei Lehrer, ein Küster.

Das Dokument hat Cousine Berndine offenbar in einer Flasche verwahrt und dann vergessen. Bernd Lohmann: „Keiner hat mehr an die Wette gedacht, als wir uns zu Berndines Geburtstag am 19. Dezember wieder getroffen haben. Jedenfalls haben weder Günter noch Gerhard eine Braut mitgebracht. Gerhard hat immerhin 1982 doch noch geheiratet. Sein Bruder Günter ist ein ewiger Junggeselle geblieben.“ Trotz der wieder aufgetauchten Urkunde kann Bernd Lohmann, der mit seinen Vettern auch durch den gemeinsamen Beruf des Webers verbunden war und nach wie vor mit seiner Frau Dini vereint ist, nicht auf die verspätete Erfüllung der Wette bestehen. Außer ihm selbst ist von den unmittelbar Beteiligten niemand mehr am Leben.

Nach dem Tod von Berndine Köweker – sie starb im gesegneten Alter von 88 Jahren – fand ihr Haus an der Waldseiter Straße neue Eigentümer. Dass die nach dem seltenen Fund in ihrem Keller an ihn gedacht haben, findet Bernd Lohmann großartig und wert, dass die kuriose Geschichte weitererzählt wird.