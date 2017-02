Kunstgeschichte-Institut wird zum Politikum

Osnabrück. Gut drei Wochen nach dem Start der Unterschriftensammlung im Internet haben sich bereits über 4200 Menschen auf diese Weise für den Erhalt des Instituts ausgesprochen. Damit rückt das Ziel in Reichweite: „Wir wollen bis zum 15. Februar mindestens 5000 Unterschriften sammeln und die Petition am selben Tag bei der Sitzung des Senats überreichen“, sagt Fachschaftssprecherin Flora Hülsmann.

Protest

Mit dem in New York ansässigen International Center of Medieval Art (ICMA) hat sich derweil die wichtigste internationale Vereinigung im Bereich der mittelalterlichen Kunst in den Osnabrücker Streit eingemischt. Das hiesige Institut für Kunstgeschichte sei „angesichts der Bedeutung der Denkmäler und Sammlungen in Niedersachsen ein Schlüssel für die Lehre und das Studium der mittelalterlichen Kunst auf internationaler Ebene“, stellt ICMA-Präsidentin Nancy P. Sevcenko in einer E-Mail an den Präsidenten der Uni Osnabrück fest. Die Region habe lediglich zwei solcher Einrichtungen, und die Osnabrücker sei „unentbehrlich für das Wohlergehen unserer Disziplin“.

Das Studium der Kunstgeschichte

In dieselbe Kerbe schlägt der über 3200 Mitglieder starke Verband Deutscher Kunsthistoriker (VDK) mit einem offenen Brief an Unipräsident Wolfgang Lücke. „Die Kunsthistorische Expertise an der Universität Osnabrück ist unverzichtbar“, erklären darin VDK-Vorsitzender Kilian Heck und Barbara Welzel als Repräsentantin der Berufsgruppe Hochschulen und Forschungsinstitute. Das Studium der Kunstgeschichte gehöre zum Standard einer seriösen Kunstlehrer-Ausbildung. Die Lehre könne jedoch nur „von Kollegen verantwortet werden, die selbst in der Kunstgeschichte forschend tätig sind“.

Weiter heißt es: „Auch andere Studiengänge des Fachbereichs Kultur- und Sozialwissenschaften an Ihrer Universität sollten nicht ohne kunsthistorische Anteile auskommen.“ Der Kunsthistoriker-Verband mit Sitz in Bonn appelliert daher an Lücke, „mit der Zukunft der kunsthistorischen Professuren verantwortungsvoll umzugehen“. Nach dem „Ulmer Verein“ (Berlin) ist der VDK der zweite große Berufsverband, der gegen die drohende Institutsschließung protestiert.

Thema im Stadtrat

Auf die „große Bedeutung des Fachs für das Osnabrücker Kulturleben“ weist die Ratsfraktion der Grünen hin. Sie hat das Thema auf die Tagesordnung einer Ratssitzung gesetzt und fordert einen gemeinsamen Appell. „Im gesamtstädtischen Interesse wäre es wünschenswert, das Fach Kunstgeschichte in Osnabrück zu erhalten“, meint der Fraktionsvorsitzende Michael Hagedorn.

Die Auswirkungen einer Institutsschließung wären nicht auf die Universität begrenzt, sondern würden auch das kulturelle und künstlerische Leben in der Region und Stadt Osnabrück betreffen, stellen die Grünen in ihrem Ratsantrag fest. Insbesondere für die städtischen Museen und ihre Weiterentwicklung sei das Fach „von beträchtlicher Bedeutung“. Ähnlich hatte sich bereits der Direktor der Osnabrücker Museen in einem Interview mit unserer Redaktion geäußert.

Sensatssitzung

Die Uni Osnabrück hält das Fach Kunstgeschichte nach eigenen Angaben für verzichtbar. Warum genau, will sie am 15. Februar zunächst dem Senat erklären. Das Selbstverwaltungsgremium hat in dieser Frage allerdings keine Entscheidungsgewalt, sondern nur das Recht zur Stellungnahme. Dem Senat gehören 19 Vertreter aus allen Bereichen der Uni an: Hochschullehrer, Studenten, Mitarbeiter. Den Vorsitz hat Präsident Lücke.