„Kulturzentrum Alte Weberei“ mit neuer Bestuhlung

tk Nordhorn. Die neuen Stühle mit den grauen Rahmen und schwarzen Sitzpolstern fügen sich optisch schön ins Gesamtbild des Saals ein, meint man im Kulturzentrum an der Vechteaue. Zudem verfügen die Stühle über Reihenverbinder. „Sie erfüllen so die Sicherheitsbestimmungen der Niedersächsischen Versammlungsstättenverordnung“, erklärt Martin Koziol, Gebäudemanager der „Alten Weberei“. Erstmals genutzt wurde die neue Bestuhlung am vergangenen Sonntag im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt Nordhorn. Die alten Stühle mit den roten Sitzpolstern stehen ab sofort zum Kauf bereit.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 05921 990801 oder per Mail an office@alteweberei.de.