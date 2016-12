Kulturpass Neuenhaus stellt Programm 2017 vor

gn Neuenhaus. Der Programmreigen des Kulturpasses beginnt im Februar mit einem Jazzabend und endet im November mit dem Niedergrafschafter Konzerthighlight. Der Kulturpass kostet 110 Euro, beziehungsweise 100 Euro bei Vorlage des Kulturpasses 2016, und ist im Bürgerbüro in Neuenhaus sowie bei Georgies CD-Laden in Nordhorn erhältlich. Ein ermäßigter Preis gilt für Behinderte, Schüler und Studenten bei Vorlage eines Ausweises für den Kartenkauf an der Abendkasse oder übers Internet.

Das Programm

Tingvall Trio: Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, Aula Gymnasium

Das Tingvall Trio gehört seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Jazz-Ensembles. Es ist dem Trio gelungen, auch ein junges Publikum für den Jazz zu gewinnen. Im Überblick: Drei Auszeichnungen mit dem „Echo Jazz“ als Ensemble bzw. „Live Act des Jahres“, vier „JazzAwards“ für mehr als 10.000 in Deutschland verkaufte Tonträger für jedes ihrer vier bisherigen Studioalben, Auftritte in weit mehr als zwanzig Ländern. Es spielen Martin Tingvall (Piano), Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Jürgen Spiegel (Schlagzeug).

Maybebop: Donnerstag, 23. März, 20 Uhr, Aula Gymnasium

„Maybebop“, das sind Oliver Gies, Sebastian Schröder, Jan Burger und Lukas Teske. Sie haben eine ganz persönliche Kunstform entwickelt. Mit dem Tourneeprogramm „Das darf man nicht!“ fügt die A-cappella-Formation dem nunmehr über dreizehnjährigen Erfolg ein neues Kapitel hinzu. Die Profis von „Maybebop“ surfen in allen Stilrichtungen: von Pop über Rock, bis HipHop und Jazz.

DietutniX: Sonnabend, 22. April, 20 Uhr, Aula Gymnasium

Seit Oktober 2007 ist das Kabarettensemble „DietutniX“ in der jetzigen Formation auf den Bühnen der Region unterwegs. Seit März 2015 nehmen sie sich das Thema „Zeit“ vor und nennen das Programm „As time goes vorbei“. Ein vielschichtiges Programm mit überraschenden Thesen und Momenten, mit viel Musikalität und Kreativität vorgetragen.

Thomas Philipzen: Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, Aula Gymnasium

Seit über 25 Jahren tourt Philipzen mit sieben Soloprogrammen durch den deutschsprachigen Raum. Seit 2005 gestaltet er mit dem Politkabarett-Duo Funke & Rüther den jährlichen kabarettistischen Jahresrückblick „Storno – Die Abrechnung“.

Michala Petri (Flöte) und Lars Hannibal (Gitarre): Sonnabend, 9. September, 20 Uhr, Kirche Lage

Die dänische Künstlerin Michala Petri gilt seit vielen Jahren weltweit als die „Grande Dame der Blockflöte“. Seit 1992 bildet sie mit dem Gitarristen und Lautenisten Lars Hannibal ein gefragtes Duo: Die beiden Künstler haben mehr als tausend Konzerte in der ganzen Welt gegeben. Das Repertoire des Duos reicht von der späten Renaissance bis hin zu zeitgenössischer Musik. Sie haben gemeinsam vier CDs veröffentlicht. Für ihre dritte CD bekamen sie den Deutschen Schallplattenpreis verliehen.

Gerald Geerink: Sonntag, 24. September, 11 Uhr, Altes Rathaus Neuenhaus

Der Neuenhauser Tenor Gerald Geerink machte seine Gesangsausbildung an der Musikschule Niedergrafschaft mit Ralf Ludewig und Armanda ten Brink. Mit dem Quartett „4 gewinnt“ erlangte er bei „Jugend musiziert“ bundesweit den ersten Platz. Außerdem gewann er den erten Preis beim Euregio-Vokalwettbewerb Oude Ijsselstreek. Nach dem Abitur studierte er an der Hochschule für Musik in Berlin. Seit diesem Jahr studiert er im Masterstudiengang Gesang an der Royal Danish Academy of Music in Kopenhagen. Er wird am Klavier von Armanda ten Brink begleitet.

Irish Folk Festival: Freitag, 10. November, 20 Uhr, Aula Gymnasium

Das Irish Folk Festival gilt als die Mutter aller Irish-Folk-Veranstaltungen und feierte 2013 das vierzigjährige Jubiläum. Über die Jahre haben sicherlich mehr als eine Million Zuschauer das Festival besucht. Alles, was in Irland Rang und Namen hat, ist hier schon einmal aufgetreten.

„Symphonic Musical“, 15. Niedergrafschafter Konzerthighlight: Sonnabend, 18. November, 20 Uhr, Vechtetalhalle Emlichheim

Das Musicalgala-Highlight mit den Starsolisten Isabel Dörfler und Bruno Grassini, dem Oost Nederlands Symfonie Orkest, dem Kammer- und Kinderchor der Musikschule Niedergrafschaft und dem Stedelijk Koor Enschede. Moderation: Jenny Viola Offen, musikalische Leitung: Dominik Grimm.

Kartenbestellungen für die meisten Konzerteund weitere Informationen auf www.kulturpass.de.