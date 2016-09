Herkunft und die Sprache waren beim ersten Kulturfest am „Treff 10“ in Bad Bentheim nebensächlich. Das Unabhängige Jugendhaus und der Türkische Kulturverein hatten das interkulturelle Fest gemeinsam organisiert.

Kulturfest am „Treff 10“ feiert gelungene Premiere

Bad Bentheim. Beim ersten Kulturfest am Sonnabend war alles anders, denn draußen, bei sonnigem Wetter am „Treff 10“, ermöglichten die Organisatoren eine unkomplizierte Begegnung zwischen den vielen neuen Kulturen ohne viele Worte. Die Herkunft und die Sprache waren nebensächlich.

Gastgeber und Organisatoren waren das Unabhängige Jugendhaus Bad Bentheim (UJH) und der Türkische Kulturverein. „Wir haben uns regelmäßig getroffen und das Programm zusammengestellt, jeder hat sich eingebracht“, erklärte UJH-Sozialpädagogin Danica Baldauf, die sich hochzufrieden mit der Resonanz auf das Fest zeigte. Nach einem zögerlichen Beginn um 15 Uhr, sei der Auftritt von Theresa Sperling mit ihrer Poetry-Slam-Performance schon richtig gut besucht gewesen, ergänzte Baldauf. Magische Anziehungskraft übte „Heinz der Zauberer“ auf Klein und Groß aus. Viel Applaus erhielten die „Castle Kids“, das Jugendorchester der Stadtkapelle Bad Bentheim. Auch der Appetit auf die Kebab-Taschen war groß. Eine Stunde vor Schluss, um 20 Uhr, waren 40 Kilogramm Hackfleisch samt Fladenbrote verzehrt. Auch die anderen türkischen Spezialitäten fanden reißenden Absatz. Besonders viel Spaß hatten die vielen Besucher, von denen einige laut jubelnd den Rasensprenger angesichts der warmen Temperaturen als tolle Erfrischung entdeckten.

Positives Fazit

„Es sind viele muslimische Frauen aus dem Frauencafé im ‚Treff 10‘ gekommen“, bemerkte Gülten Diken erfreut. Das sei längst nicht selbstverständlich. Anfangs hätten die Frauen gefragt, ob es nicht einen extra Raum für sie gäbe. Für viele muslimische Frauen sei es ungewohnt, mit den Männern zusammen zu feiern, erläuterte Diken. Ein Höhepunkt zum Ende der Veranstaltung war der Auftritt der Musikgruppe „SAZ“ vom muslimisch-alevitischen Verein „Ehl-i Beyt“ aus Schüttorf. „Ich bin glücklich“, sagte Danica Baldauf am Abend, denn mit dem Angebot habe man ein gemischtes Publikum erreicht. „Hier waren Migranten, Mitglieder der türkischen Gemeinde und Bad Bentheimer, so, wie wir uns das gewünscht haben.“ Das Kulturfest soll in Zukunft jedes Jahr stattfinden.