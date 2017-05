Krone-Testzentrum auf den Weg gebracht

Der Landmaschinenhersteller Krone will in Lingen eine Teststrecke bauen, um Nutzfahrzeuge zu erproben.

wrog Lingen. In einer gemeinsamen Sitzung haben der Planungs- und Bauausschuss (PBA) der Stadt Lingen und der Ortsrat Bramsche die ersten planungsrechtlichen Schritte für ein Testzentrum der Krone-Gruppe im Industriepark Lingen-Süd eingeleitet.

Nachdem im Dezember Gesellschafter Bernard Krone und Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet hatten, gaben der PBA und der Ortsrat Bramsche jetzt jeweils einstimmig grünes Licht für den Aufstellungsbeschluss und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 38 und des Bebauungsplans Nr. 15.

Stadtbaurat Lothar Schreinemacher erklärte, dass sich das Vorhaben in die Systematik des Industrieparks, größere Unternehmen in Grünflächen einzubinden, einfüge. Auf einer Fläche von 13 Hektar wolle die Krone-Gruppe in einem Bereich ein reines Teststreckengelände und in einem weiteren Prüfstände und Verwaltungsgebäude errichten. Die Planungen seien zwischen dem Unternehmen und der Stadt Lingen abgestimmt. „Allerdings können sich durch das Beteiligungsverfahren noch Änderungen ergeben“, so der Stadtbaurat.

Auf Nachfrage erklärte Schreinemacher, dass das gesamte Planungsverfahren wohl im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein könnte. „Aber wir müssen erst einmal die Stellungnahmen abwarten“, sagte Schreinemacher.

Die Krone-Gruppe möchte in das Testzentrum, das zur Erprobung von Nutzfahrzeugen, Landmaschinen und Achsen genutzt werden soll, rund 15 Millionen Euro investieren. Zunächst sollen 25 bis 30 Arbeitsplätze entstehen. Neben den 13 Hektar gibt es eine Erweiterungsfläche von sechs Hektar. Diese wird von der Änderung des Flächennutzungsplans eingeschlossen, jedoch nicht vom Bebauungsplan, der sich an den aktuellen Planungen orientiert.