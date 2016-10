Krisentreffen zu Ceta - Druck auf belgische Wallonie steigt

dpa Brüssel. Unter steigendem Druck sucht die EU nach einem Weg zur Rettung des Freihandelsabkommens Ceta. Die belgische Regierung konnte weiter keine Lösung für den innenpolitischen Streit mit der Region Wallonie präsentieren, der den Handelspakt blockiert. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sollen deswegen am Abend die Botschafter der Mitgliedsländer nach einer Lösung suchen. Das mit Kanada geplante Freihandelsabkommen soll eigentlich am Donnerstag kommender Woche unterzeichnet werden. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn alle 28 EU-Staaten offiziell ihr Einverständnis geben.