Kreisverkehr Bathorn über die Feiertage frei

Der Bau des Kreisels in Hoogstede-Bathorn dauert länger als geplant. Die gute Nachricht: Während der Betriebsferien der Straßenbauer vom 22. Dezember bis 8. Januar ist die Baustelle in alle vier Richtungen befahrbar.

Hoogstede. Eigentlich sollte der Kreisverkehr ein Weihnachtsgeschenk werden für die Autofahrer, die auf dem Bathorner Diek (K15) und der Kanalstraße (K19) unterwegs sind. Der Wunsch nach dem Bau des Rondells, das die unfallträchtige Kreuzung im Hoogsteder Ortsteil Bathorn entschärfen soll, ist lang gehegt und innig. Bis zur restlosen Erfüllung wird es aber noch etwas dauern. Die Bauarbeiten werden nicht – wie im September geplant – Ende des Jahres abgeschlossen, sondern voraussichtlich erst im März oder April. Das haben Frank Adenstedt, Leiter der Abteilung Verkehr beim Landkreis, und Projektleiter Berthold Steinweg am Donnerstag mitgeteilt.

Für die Verzögerung gibt es mehrere Gründe. Zum einen erschwerten ungeahnt viele Versorgungsleitungen im Boden unter der Kreuzung den Straßenbauern die Arbeit. Zum anderen ist das Projekt Kreisverkehr noch um zwei Aspekte erweitert worden. So soll die Kanalbrücke in einem Rutsch gleich mitsaniert werden und eine neue Asphaltschicht erhalten. Und für den Radweg, der als Pfad entlang des Coevorden-Piccardie-Kanals führt, soll auf dem Bathorner Diek ein Fahrbahnteiler errichtet werden, um die Verkehrssicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Dafür muss der Radweg aus Ringe kommend einige Meter Richtung Hoogstede geschwenkt werden.

Für die Brückensanierung will der Landkreis die nun anstehende Vollsperrung des Bathorner Dieks aus Richtung Hoogstede nutzen, die für den Bau des Kreisels ohnehin erforderlich wird. In diesem Zusammenhang wird auch der Fahrbahnteiler für die Radfahrer gebaut. Diese Arbeiten sollen am Montag, 9. Januar, beginnen. Ab diesem Tag ist es dann für die Dauer der Bauarbeiten nicht mehr möglich, von Hoogstede zur Kanalstraße zu fahren. Damit ändert sich die Verkehrsführung. Bisher war der Bathorner Diek von Twist in Richtung Hoogstede wegen der Bauarbeiten vor der Kanalstraße gesperrt.

Die Straßenbauer der Firma Beton- und Monierbau sind noch bis Mittwoch, 21. Dezember, im Einsatz und gehen dann bis Sonntag, 8. Januar, in die Betriebsferien. Für diese Zeit wird die Baustelle für den Fahrzeugverkehr in alle vier Richtungen geöffnet. Die Gemeinde Hoogstede hat unterdessen erste Pläne entwickelt, wie der Kreisverkehr gestaltet werden soll. Inspiriert durch den Kanal, der früher für den Torftransport genutzt wurde, soll ein kleiner, nostalgischer Moorkahn das Rondell zieren.