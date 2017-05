Kreissportbund: Neue Struktur hat sich bewährt

Aktuell bastelt der Kreissportbund an einem „Pakt für den Sport“ in der Grafschaft. Einziger Wermutstropfen beim Kreissporttag: Die finanzielle Unterstützung der Kommunen für den KSB könnte größer sein.

Nordhorn. Zwei Jahre, nachdem er sich eine völlig neue Struktur auf Führungsebene verpasst hat, fällt die erste Bilanz des Kreissportbunds Grafschaft Bentheim positiv aus. „Diese Veränderung hat sich bewährt. Wir haben gemerkt, dass die Arbeit im Team besser zu machen ist“, sagte Bodo Werner beim Kreissporttag am Montagabend im Restaurant Rammelkamp in Nordhorn. Werner ist eines der fünf Mitglieder des fünfköpfigen, gleichberechtigten Vorstandes, das die Geschäfte des KSB führt. Ebenso wie Volker Friese, Mirco Schulz und Gisela Snieders wurde er auf der Mitgliederversammlung von den Vertretern der Grafschafter Sportvereine einstimmig für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. KSB-Geschäftsführer Frank Spickmann gehört kraft seines Amtes zum Vorstandsquintett.

Ebenfalls als „wichtigen Schritt“ bezeichnete Bodo Werner die Errichtung des „Haus des Sports“ in Nordhorn, bei der der KSB ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme auskam – auch wenn nicht alle erhofften Zuschüsse flossen. „Leider gab es keinen Obolus der Grafschafter Kommunen, mit Ausnahme von Nordhorn und des Landkreises“, sagte Werner, „wir mussten deshalb viel neu absprechen und Investitionen verschieben.“ Dennoch sei das „Haus des Sports“ ein Erfolg, und seit der Eröffnung arbeiten die Vorstände und die Mitarbeiter des KSB daran, es mit Leben und Inhalten zu füllen. Geplant ist, den Bildungsstandort zu stärken, die Angebote an Aus- und Fortbildung zu bündeln und ein Servicezentrum für den Sport zu etablieren. „Davon profitieren alle Vereine“, betont Werner. Vom Landessportbund gebe es bereits die Zusage, dass das „Haus des Sports“ zu einer Sportschule aufgewertet und ein Akademie-Standort des LSB werde.

Aktuell arbeitet der KSB mit dem Landkreis an einem „Pakt für den Sport“, um die Zusammenarbeit mit den Kommunen zu intensivieren, auch mit Blick auf eine mögliche finanzielle Unterstützung. Der von Mirko Schulz vorgestellte Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 und 2018 verdeutlicht die gestiegene Bedeutung des KSB: Allein die geplanten Ausgaben für die Sportförderung, von der in erster Linie die einzelnen Sportvereine profitieren, steigen um gut 100.000 Euro auf 317.500 Euro in 2017 bzw. 292.500 Euro (2018). Auf der anderen Seite steigen etwa die Personalkosten um 30 Prozent auf 200.000 Euro. „Diese Erhöhung wird nahezu eins zu eins gedeckt durch den LSB, der zwei neue Stellen für das Handlungsfeld Sportjugend und den Bereich Integration finanziert“, sagt der für die Finanzen zuständige Vorstand Mirko Schulz. So konnte der KSB die Mitarbeiter Tanja Hennig und Javad Seid einstellen.

Ohne Diskussion wurde die auf einer Arbeitstagung vorbereitete Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für die Vereine mehrheitlich beschlossen. Der Beitrag steigt um sieben Prozent (pro Kind) bzw. knapp zehn Prozent (Erwachsene). Dies sei nötig, um dauerhaft die Service- und Dienstleistungen für die Mitgliedsvereine anbieten zu können.