Kreissportbund forciert Projekt „Sport für alle“

gn Nordhorn. „Sport für alle“ – so lautet das von der Aktion Mensch geförderte Projekt des Kreissportbunds (KSB) Grafschaft Bentheim. Zielsetzung des dreijährigen Vorhabens ist der Aufbau einer inklusiven Sportlandschaft, in der Menschen nicht aufgrund einer Behinderung vom Sport ausgeschlossen werden.

Das Ergebnis einer Befragung in Grafschafter Einrichtungen der Behindertenhilfe, hinsichtlich des Freizeitverhaltens von Menschen mit Behinderung, hat den KSB darin bekräftigt, diesen Weg zu gehen. Die Auswertung hat unter anderem ergeben, dass 75 Prozent der Befragten gerne eine Sportart wie Schwimmen, Fußball oder Radfahren in einem Sportverein ausüben möchten. Die Hälfte der befragten Personen kann sich eine Mitgliedschaft in einem Sportverein vorstellen.

Inklusion im Sport bedeutet auf der einen Seite, dass jeder nach seinen individuellen Wünschen und Voraussetzungen ein Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot sowie eine Fort- und Weiterbildung wählen und an diesem selbstbestimmt und gleichberechtigt teilnehmen kann. Andererseits geht es auch um die Partizipation in den Strukturen des organisierten Sports auf haupt- und ehrenamtlicher Ebene. Für die Sportverbände und Sportvereine steht dabei die Frage im Raum, wie sie die Strukturen und Angebote so schaffen bzw. gestalten können, dass jeder ein wohnortnahes Angebot vorfindet, das seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

Damit der organisierte Sport eine bestmögliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung gewährleisten kann, ist die Qualifizierung von Übungsleitern und Funktionären und die damit einhergehende Sensibilisierung im Umgang mit Behinderten ein wichtiger Eckpfeiler des Projekts.

Mit der Geschäftsstelle des KSB und dem Hostel „Move Inn“ unter einem Dach, ist die Infrastruktur für einen barrierefreien Lehrgangsort im Bereich Inklusion gegeben. Die bestehenden Lehrgangsangebote werden um den Spezialblockstein „Inklusion im Sport“ erweitert. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um eine barrierefreie Kommunikation mit, für und über Menschen mit Behinderung zu gewährleisten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die dreiteilige Workshop-Reihe „Bedingungen gelingender Kommunikation“. In den praxisorientierten Workshops sollen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam mit- und voneinander lernen.

„Bis zum Ende des Vorhabens erhoffen sich die Projektverantwortlichen, dass sich nachhaltig eine inklusive Angebotsstruktur im Bereich des Sports etabliert hat“, teilte Projektleiter Torsten Bakirci vom KSB mit, der für weitere Informationen telefonisch unter 05921- 8537316 oder per E-Mail an bakirci@ksb-grafschaft-bentheim.de zu erreichen ist.