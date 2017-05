Kreis will Grafschafter Kommunen entlasten

Der Landkreis erwartet Mehreinnahmen und will die Kommunen daran beteiligen. Das kündigte Landrat Kethorn am Dienstag an. Demnach sollen die Kreisumlage und die Verschuldung gesenkt werden. Entscheiden muss der Kreistag.

Nordhorn. Nach den Worten von Landrat Friedrich Kethorn gehen die Finanzexperten im Kreishaus bei der Entwicklung des Haushaltes dieses Jahres und den Erwartungen für das kommende Jahr von „gravierenden positiven Veränderungen“ aus. In diesem Jahr erwartet die Kreiskasse demnach rund 5,8 Millionen Euro mehr als geplant. Im Wesentlichen kommen die Mehreinnahmen aus der Abrechnung mit dem Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Von diesem Betrag möchte die Kreisverwaltung 4 Millionen Euro in die Kreisschulbaukasse stecken. Damit könnte diese vom Kreis (zwei Drittel) und von den Kommunen (ein Drittel) finanzierte Kasse voraussichtlich bis zum Jahr 2020 beitragsfrei gestellt werden. Aus der Kreisschulbaukasse können Kreis und Kommunen zinslose Darlehen für Investitionen im Schulbereich abrufen.

Für das kommende Jahr verweisen Landrat Friedrich Kethorn, Erster Kreisrat Uwe Fietzek und der zuständige Amtsleiter Michael Wilbers darauf, dass die derzeitige stabile Situation des Landkreises es zulasse, ein etwa 4 Millionen Euro teures „Entlastungspaket“ für die Kommunen zu schnüren. Wenn man mit diesem Betrag allein die Kreisumlage für die Städte und Gemeinden senken würde, könnte der Hebesatz von 49,9 Punkten auf 47 Punkte fallen. Doch das ist nach den Worten von Landrat Kethorn nicht vorgesehen.

Kommunen sollen gefördert werden

Vielmehr soll der unterschiedlichen Lage in den Kommunen Rechnung getragen werden. Das heißt: Die Kreisumlage wird im kommenden Jahr um einen bestimmten Satz gesenkt, der auf jeden Fall unter den möglichen 2,9 Punkten liegt. Mit dem dann verbleibenden Teil des 4-Millionen-Euro-Paketes sollen besonders wirtschafts- und finanzschwache Kommunen gefördert werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass diese Finanzhilfen keine einmaligen Investitionsförderungen darstellen, sondern möglichst strukturelle Verbesserungen der Haushalte nach sich ziehen.

Mit ihren Vorschlägen zur Finanzplanung will die Kreisverwaltung unter anderem auch der Tatsache begegnen, dass die Kommunen in der Grafschaft voraussichtlich vom 5-Milliarden-Paket des Bundes profitieren. Von diesen Mehreinnahmen zahlen die Kommunen aber grob gerechnet die Hälfte in den Topf der Kreisumlage ein. Dieser „Mitnahmeeffekt“ soll im aktuellen Fall abgestellt werden. Der Landkreis verteilt also im Wesentlichen nicht Geld aus eigener Kraft (außer der Jagdsteuer kann er keine Steuern erheben), er verzichtet vielmehr auf die Abschöpfung von Mehreinnahmen der Kommunen. Möglicher Effekt der komplizierten Finanzregelung: Selbst wenn der Landkreis den Hebesatz der Kreisumlage senkt, müssen die derzeitigen Einnahmen nicht sinken, sie könnten sogar immer noch steigen. Schließlich geht es im Wesentlichen um einen Anteil an der Steuerkraft der Kommunen. Und wenn die steigt, wird auch mehr Kreisumlage fällig.

Wenn der Kreistag dem zustimmt, sollen die Investitionsausgaben des Kreises auf dem 18-Millionen-Niveau dieses Jahres gehalten werden. Wie bei der oft kritisierten Kreisumlage sollen „Planbarkeit und Verlässlichkeit“ die Grundlage der Finanzpolitik des Kreises sein.

