Krebs führt künftig SPD-Fraktion im Nordhorner Rat

Mehr aus diesem Ressort

Der JaPoRoGo-Chor hat am Wochenende sein Jubiläumskonzert in der altreformierten Kirche in Nordhorn unter der Leitung von Norma Edens gegeben. Hier Bilder von dem Auftritt. mehr...

Der Nordhorner Stadtrat wünscht sich größere Anstrengungen zur Vermeidung von Auszählfehlern am Wahlabend. Das Wahlergebnis und die Korrektur der entdeckten Zählfehler waren am Donnerstag Thema im Rat. mehr...

Die Messe „Classic Computing“ findet am Wochenende in der Alten Weberei in Nordhorn statt. Der Veranstalter erzählt im GN-Video, was den Reiz alter Computer ausmacht und was das interessanteste Ausstellungsstück ist. mehr...