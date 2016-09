Kreativer „Tag der offenen Kuhle“ im Steinbruch

Die übliche Wochenendstille in „Schlüters Kuhle“ wurde am Sonnabendnachmittag von ungewöhnlichen Klängen unterbrochen. Afrikanische Trommelrhythmen füllten die grüne Schlucht des früheren Steinbruchs.

Bad Bentheim. In einen alten Steinbruch im Osten Bad Bentheims hatte der Vorstand des Sandsteinmuseums zum „Tag der offenen Kuhle“ eingeladen. Und die ehrenamtlichen Organisatoren hatten nicht nur an Kuchen aus dem Gildehauser Mühlenbackhaus, an Kaffee, Bier und Grillwürstchen vom bunten Bentheimer Schwein gedacht, sondern auch an die bemerkenswerte Musik der Grafschafter Trommelgruppe „Hau dat Fell“. In die Klänge aus Guinea mischte sich aber auch das Schlagen der hölzernen Klüpfel auf die Steinmetzeisen, mit denen Gäste und Gastgeber den bereitliegenden Sandsteinbrocken zu Leibe rückten.

Die Vorstandsmitglieder des Trägervereins um Elisabeth vor der Straße und Willy Nibbrig konnten sich über den Erfolg ihrer Vorbereitungsarbeit freuen. Sogar die während des Morgenregens herbeigesehnte Sonne trug das Ihre zum Gelingen bei. So füllte sich am Nachmittag der Platz zwischen Steinmetzhütte und dem Biotop im hinteren Geländeteil mit interessierten Gästen, darunter viele Niederländer.

