„Konzept Kultur“ legt Jahresprogramm 2017 vor

Rechtzeitig zum Emlichheimer Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende präsentiert die Bürgergemeinschaft Emlichheim ihr neues Programmheft. Der Verkauf der Eintrittskarten beginnt am Montag, 28. November.

gn Emlichheim. Die Bürgergemeinschaft Emlichheim hat für das kommende Kulturjahr wieder eine vielseitige Mischung vorbereitet. Das Programm „Konzept Kultur“ vereint im 23. Jahr nicht weniger als 20 Veranstaltungen. Die Niedergrafschafter haben bekannte Künstler wie den Kabarettisten Florian Schroeder oder die amerikanische Sängerin Joan Osborne verpflichten können, geben aber auch jungen und noch nicht ganz so berühmten Künstlern die Chance, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Dazu gehören wie immer auch die Veranstaltungsreihen „Konzept Kultur für Kinder“ und „Kino in der Aula“.

Auftakt mit Big Band „Berrytones“

Das Programmjahr startet am Sonnabend, 21. Januar, mit der Big Band „Berrytones“. Die neue Gruppe wird mit der Sängerin Chananja Schulz ein vielseitiges Programm darbieten. Die Leitung hat der charismatische Dirigent Andrew Berrymore aus Manchester. Zu einem der Höhepunkte des Jahres dürfte am Freitag, 10. Februar, die Las-Vegas-Show „Viva Malente“ gehören. Die Familie Malente hat bereits drei Mal in Emlichheim vor ausverkauftem Haus gespielt. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Florian Schroeder, der am Donnerstag, 9. März, mit seinem Programm „Entscheidet Euch“ zu Gast ist. Er tritt bereits zum dritten Mal in Emlichheim auf.

Die in Emlichheim aufgewachsene Sängerin Sarah Bouwers, die schon häufig in ihrem Heimatort zu hören und zu sehen war, tritt am Freitag, 7. April, mit dem ungarischen Trio „Jassiko“ auf. Sie präsentieren gemeinsam eine Mischung aus französischen und deutschen Chansons, Klassik, Jazz und Songwriting. Die Amerikanerin Joan Osborne – bekannt geworden durch ihren Hit „One of us“ – kommt am Freitag, 28. April, nach Emlichheim. Sie stellt ihr Grammynominiertes Bluesalbum „Bring it home“ und ihr aktuelles Album „Love & Hate“.

Fünf Vollblutmusiker spielen am Freitag, 5. Mai: Die „First Class Blues Band“ hat beschlossen, alte Zeiten wieder aufleben zu lassen. Mit „The Cast – die Opernband“ wagt sich die Bürgergemeinschaft an ein neues Genre. Am Freitag, 16. Juni, präsentiert das junge Ensemble populäre Partien der Klassik in einer Mischung aus Oper und Pop – mit einem Lächeln auf den Lippen.

Beatles-Revival am 25. August

Nach der Sommerpause geht es weiter mit „Live on the run!“, einer Paul-McCartney- und „Beatles“-Tribute-Show. Die vier professionellen Musiker verneigen sich am Freitag, 25. August, vor dem musikalischen Schaffen von Paul McCartney, dem berühmten Musiker und Sänger aus Liverpool. Brian Auger gilt als einer der bedeutendsten Fusionsorganisten der populären Musik. Er ist am Donnerstag, 28. September, in Emlichheim zu hören. „The Klezmer Tunes“ machen sich am Freitag, 27. Oktober, auf eine Reise durch die Kontinente und bieten ein Programm von Klezmer über Polka bis zu Jazz, Filmmusik und Mackie Messer.

Das 15. Niedergrafschafter Konzerthighlight präsentiert am Sonnabend, 18. November, „Symphonic Musical“. Isabel Dörfler und Bruno Grassini, zwei internationale Musicalstars, präsentieren die größten Hits aus vier Jahrzehnten. Auf der Bühne stehen mehr als 100 Mitwirkende. Zum Abschluss des Jahres will der Comedy-Magier Christopher Köhler am Freitag, 24. November, das Publikum verzaubern.

Programmhefte liegen aus

Die Programmhefte liegen heute und morgen auf dem Weihnachtsmarkt in Emlichheim und ab Montag, 28. November, in vielen Geschäften in der Samtgemeinde aus. Sie können auch unter der Telefonnummer 05943 9992915 oder im Büro des VVV angefordert werden. Viele weitere Infos und Online-Bestellungen auch im Internet unter www.konzept-kultur.de.

Eine kompakte Übersicht aller Veranstaltungen finden Sie am Sonnabend in den Grafschafter Nachrichten – hier auch als E-Paper.