Kommt Übergangslösung für Feuerwehr in Itterbeck?

Die Samtgemeinde Uelsen überarbeitet den Feuerwehrbedarfsplan. In Uelsen muss ein neues Feuerwehrhaus her und für Itterbeck wird über die Schaffung einer Feuerwehr debattiert.

Wilsum/Itterbeck. In der ersten Sitzung des Feuerschutzausschusses der Samtgemeinde Uelsen gab es langwierige Debatten um den Feuerwehrbedarfsplan. Dieser sieht den Neubau eines Feuerwehrhauses in Wilsum vor. Um die Hilfsfristen einzuhalten, sieht das mit dem Bedarfsplan befasste Ingenieurbüro SAVEPLAN aus Hilden in seinem Gutachten eine Feuerwehr für Itterbeck vor.

An der öffentlichen Sitzung des Feuerschutzausschusses der Samtgemeinde Uelsen im Dorfgemeinschaftshaus nahmen etliche Feuerwehrangehörige aus Uelsen und Wilsum teil. Sie stellten heraus, dass sie getreu ihrem Motto „Retten, Löschen, Bergen Schützen“ immer das Wohl der Menschen in den Vordergrund stellen.

Zu Beginn einfache Lösungen suchen

Dipl.-Ing. Jochen Siepe aus Hilden hat bereits vier Feuerwehrbedarfspläne in der Grafschaft und auch für Twist erstellt. Der Experte erläuterte den von ihm abgefassten Feuerwehrbedarfsplan für die Samtgemeinde Uelsen. Dabei ging er auf die Hilfsfristen ein, die deutlich aufzeigten, dass der vorbeugende Brandschutz in Itterbeck nicht greifen könne. Siepe empfahl, in Itterbeck zunächst eine Halle oder Ähnliches anzumieten und ein gebrauchtes Löschfahrzeug in Dienst zustellen. Thomas Heinrich von der Kreisverwaltung wies darauf, dass dies nur eine Übergangslösung sein könne.

Für die Sicherheit der Bevölkerung dürfe nichts zu teuer sein, erklärten die Ausschussmitglieder Andrea Klokkers und Jörg Reurik. „Es geht kein Weg daran vorbei, so schnell wie möglich anzufangen, Feuerwehrleute für Itterbeck auszubilden“, betonte Reurik. Uelsens Gemeindebrandmeister Heiko Wester setzte darauf, die Werbetrommel für den Feuerwehrdienst in Itterbeck zu rühren. „Wir haben in Uelsen einen Schnuppertag veranstaltet und konnten zehn neue Kameraden gewinnen. Dies können wir auch in Itterbeck machen, denn, was wir anpacken, klappt.“ Kreisbrandmeister Uwe Vernim befürwortete diesen Vorschlag und setzte zudem auf Doppelmitgliedschaften. „Es gibt ausgebildete Feuerwehrleute, die in Itterbeck arbeiten oder wohnen“, erklärte Vernim.

Vorentwurf kommt gut an

Architektin Friederike Klever aus Uelsen stellte den ersten Vorentwurf für das neue Feuerwehrhaus in Wilsum vor. Sie hat sich dabei an verschiedenen Feuerwehrhäusern orientiert und eine ausgezeichnete Lösung gefunden. Das neue, zweckdienliche Gebäude mit ausreichend Parkflächen auf einem Grundstück an der Dorfstraße neben der Geschäftsstelle der Volksbank Niedergrafschaft sei hier ideal platziert. Dabei habe sie immer die Vorgaben des Gemeinde-Unfallversicherungsverbands und die DIN berücksichtigt. Sie habe ebenso die veranschlagten Gesamtkosten von 1,1 Millionen im Auge.

Kreisbrandmeister Uwe Vernim bescheinigte, dass der Vorentwurf der Architektin ein Feuerwehrhaus zeige, dass der Zukunft in jeder Hinsicht gerecht werde. Für die Mitglieder des Feuerschutzausschusses stellte sich die Frage, ob die Architektin, die auch dem Ausschuss angehört, weiterhin den ersten Vorentwurf ausarbeiten soll. Sie erteilten ihr den Auftrag.

Ball weitergereicht

Für den Feuerschutz im Bereich Uelsen und Itterbeck müssten Lösung gefunden werden, meinten Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers und der Erste Samtgemeinderat Ludwig Epmann. Sie erinnerten an die Kosten, die immer angesichts des angespannten Samtgemeindehaushalts im Auge behalten werden müssten.

Der Feuerschutzausschuss fällte keine empfehlende Entscheidung, sondern reichte den Ball weiter an die Samtgemeindeverwaltung. Hier solle ein Beschluss vorbereitet werden und dieser anschließend dem Samtgemeindeausschuss vorgelegt werden. Die Feuerwehrleute gingen mit gemischten Gefühlen nach Hause, denn für sie seien die Probleme noch nicht endgültig gelöst, machten einige deutlich.