Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima haben am Donnerstag die Region Nordost Twente besucht. Mit dabei waren auch die Grafschafter Grenzgemeinden Losser und Oldenzaal.

Königlicher Besuch in Oldenzaal

Oldenzaal. In Oldenzaal begrüßten mehr als 500 Menschen König Willem Alexander und Königin Maxima. Rund zwei Stunden warteten die Oldenzaaler auf den Moment, das Paar kurz zu sehen. Wer Glück hatte, konnte auch königliche Hände schütteln. Allerdings gingen Willem Alexander und Maxima schnellen Schrittes durch die Menge, um an einer Diskussionsrunde im historischen Gebäude „Racerhuis“ mit geladenen Gästen teilzunehmen. Dazu zählten die Stadtvorsteher von Almelo, Tubbergen, Tilligte, De Lutte und Oldenzaal sowie Vertreter von Unternehmern. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Entwicklung von Nordost Twente.

Bildergalerie Willem-Alexander und Maxima in Oldenzaal Bild / Bild kaufen Foto: Frauke Schulte-Sutrum

Zu den weiteren Stationen der königlichen Delegation gehörten außerdem Almelo, Tubbergen, Tilligte und De Lutte. Dort besuchten Willem Alexander und Maxima den Stall Oosterbrook des internationalen Springreiters Gert Jan Bruggink.

Mehr zum Besuch des Königpaares in Oldenzaal lesen Sie am Freitag in der gedruckten Ausgabe der GN und hier im E-Paper.