Königin Elizabeth II. sagt Gottesdienst-Besuch ab

dpa Sandringham. Die britische Königin Elizabeth II. hat ihren traditionellen Gottesdienst-Besuch am ersten Weihnachtstag in Sandringham abgesagt. Die 90-Jährige leide noch immer unter einer starken Erkältung, teilte der Buckingham-Palast mit. Auch ihr Mann Philip hatte sich den Infekt zugezogen. Das Paar musste deshalb die Reise auf den Landsitz in Sandringham in der vergangenen Woche um einen Tag verschieben. Es ist nach britischen Medienberichten das erste Mal seit vielen Jahren, dass die Queen nicht am Weihnachtsgottesdienst in dem Ort teilnehmen kann.