Kölner Stadtrat berät über Blitzer-Posse

Auf der A3 am Kreuz Heumar war 2016 etwa 400 000 Mal geblitzt worden - es fehlte aber ein entsprechendes Tempo-60-Schild. Foto: Oliver Berg

Autos fahren auf der Autobahn 3 am Dreieck Heumar in Köln an einer Blitzeranlage vorbei. Foto: Marius Becker