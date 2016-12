Köln feiert unter starken Sicherheitsvorkehrungen Silvester

Bei der Multimedia-Show auf der Domplatte wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten. Foto: Oliver Berg

Polizisten sichern die Umgebung des Doms. Allein in der Innenstadt werden rund 1500 Polizisten in den Einsatz geschickt. Foto: Henning Kaiser

dpa Köln. Ein Jahr nach den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht feiert Köln mit einem großen Polizeiaufgebot den diesjährigen Jahreswechsel.

„Die Einsatzkräfte sind sehr gut vorbereitet in die gesamte Einsatzlage hinein gegangen“, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit. Die Kölner Polizei bot rund 1500 Beamte auf - etwa zehnmal so viele wie vor einem Jahr. „Ich glaube, es gehört zur polizeilichen Professionalität, dass eine Anspannung da ist“, sagte Mathies.

In der zurückliegenden Silvesternacht war es zu massenhaften sexuellen Übergriffen und chaotischen Zuständen am Kölner Hauptbahnhof gekommen. Unter den Beschuldigten waren viele Flüchtlinge - Köln geriet weltweit in die Schlagzeilen. Polizei und Stadt wollten Ähnliches in diesem Jahr unbedingt verhindern.

Dazu gehörte auch eine genaue Beobachtung der sozialen Netzwerke, wie Mathies sagte. „Da müssen wir genau sehen, was wir von einzelnen Informationen auch tatsächlich halten. Das beobachten wir.“ Er gehe davon aus, das man schnell über ernstzunehmende Entwicklungen informiert werde - und dann auch schnell reagieren könne.

Auf der Kölner Domplatte inszenierte der Berliner Lichtkünstler Philipp Geist eine Multimedia-Show. Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa „Anstand“ und „Erinnerung“. Der Boden unter den Füßen driftete langsam weg, so die Illusion. Aus Lautsprechern tönten sphärische Klänge.

Wer auf die Domplatte wollte, musste sich allerdings Einlasskontrollen unterziehen. Rund um die Kathedrale wurde eine Zone eingerichtet, in der Feuerwerk verboten war. Neu installierte hochauflösende Videokameras übertrugen Bilder vom Vorplatz des Hauptbahnhofs live ins Polizeipräsidium. Zudem gab es mehrere Straßensperren. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wurden unter anderem Betonklötze aufgestellt, um zu verhindern dass Lastwagen in Menschenmengen fahren können.