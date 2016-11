Koalition strebt Einigung bei Ostrenten an

dpa Berlin. Die Koalition strebt eine Einigung im Streit um die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau an. Die Angleichung solle voraussichtlich in fünf Stufen erfolgen, hieß es aus Koalitionskreisen in Berlin. Dort hat im Kanzleramt ein Rentengipfel begonnen. Dort sollen auch die Weichen für mehr Betriebsrenten in Deutschland gestellt werden. Verbesserungen soll es voraussichtlich auch für Menschen geben, die aus gesundheitlichen Gründen früher aus dem Job ausscheiden und eine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen, die oft nicht zum Leben ausreicht.