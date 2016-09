Klosterbibliothek zeigt ihre Schätze

Das Kloster Frenswegen gewährt beim Tag des Offenen Denkmals Besuchern einen Einblick in die wertvollsten Schriften seiner Bibliothek. In der Geschichtswerkstatt wird zudem die jüdische Historie Nordhorns erzählt.

Nordhorn. Tausende Schriftstücke beherbergt die Sammlung des Klosters, darunter theologische Schriften aller Konfessionen aus mehreren Jahrhunderten. Eines der wichtigsten Werke ist eine Bibelübersetzung aus dem 16. Jahrhundert, berichtet Hartmut Lenhard vom Arbeitskreis Bibliothek. „Sie wurde kurz nach Luthers Übersetzung angefertigt“, erklärt er.

Farbenfroh sind die 135 historischen Landkarten, die das Kloster zusammengetragen hat. Darunter nicht nur Werke aus der Region, sondern aus aller Herren Länder. „Unser wertvollstes Stück ist eine Amerikakarte aus der Zeit um 1750“, berichtet Lenhard. „Dass die Bibliothek überhaupt eine Ausstellung organisieren konnte, ist keine Selbstverständlichkeit“, erinnert er. Denn: Der ursprüngliche Bestand wurde 1874 vom Fürsten an die Straßburger Universität verschenkt. Erst in den vergangenen Jahrzehnten begann der Wiederaufbau einer neuen Sammlung.

Mit wie viel Arbeit die Buchherstellung einst verbunden war, können die Besucher am Denkmaltag ausprobieren. Angeboten wird unter anderem das Schöpfen von Papier und das kunstvolle Malen von Initialen, wie man sie aus alten Handschriften kennt. Dass der Erhalt historischer Schriften aufwendig ist, zeigt eine Buchrestauratorin.

In der Geschichtswerkstatt wird in Vitrinen mit Ausstellungsstücken das Leben jüdischer Nordhorner nachgezeichnet. Besonders eindrucksvoll sind Alltagsgegenstände, die in der Reichspogromnacht geraubt wurden. „Darunter befindet sich ein Essbesteckset, bei dem alle Gabeln umgebogen wurden“, berichtet Lenhard, der sich auch im Forum Juden/Christen engagiert.

Greifbar wird das Leben der Nordhorner Juden durch persönliche Dokumente wie Briefe, Ausweise und Fotos. Die Besucher dürfen sie in die Hand nehmen und sich selbst die Geschichte der einzelnen Menschen und ihrer Schicksale erarbeiten. „Gerade die jungen Besucher können sich so ein Bild machen, wie aus einzelnen Quellen letztlich die große Geschichte entsteht“, sagt Lenhard. Experte Gerhard Naber beantwortet vor Ort die Fragen der Besucher.

Los geht der Denkmaltag im Kloster am Sonntag, 11. September, um 12. 30 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.kloster-frenswegen.de.