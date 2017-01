Klopp blamiert sich mit Liverpool im FA Cup

Mehr aus diesem Ressort

Weltmeister Johannes Rydzek hat auch das zweite Herzschlagfinale beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld gegen Olympiasieger Eric Frenzel für sich entschieden. mehr...

Rückkehrerin Hüfner und die Doppelsitzer als Gold-Bank: Die deutschen Rodler haben sich für den mäßigen WM-Auftakt in Innsbruck/Igls rehabilitiert und am zweiten Tag zwei Titel feiern dürfen. mehr...

Herbstmeister Eintracht Braunschweig hat zum Rückrunden-Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit noch eine Pleite verhindert. Durch seinen späten Ausgleich vereitelte Christoffer Nyman (90.+2 Minute) beim 1:1 (0:1) die drohende Niederlage bei den Würzburger Kickers. mehr...

Angelique Kerber ist nicht mehr die Nummer eins der Tennis-Welt. Durch ihren Finalsieg in Melbourne gegen Schwester Venus übernahm Serena Williams wieder die Spitze des Klassements - und zeigte auch, dass sie einen Rekord nun nicht mehr mit Steffi Graf teilen muss. mehr...

Zum Podium bei der malerischen Tofana-Abfahrt in Cortina hat es für Viktoria Rebensburg nicht ganz gereicht. Dennoch blickt sie optimistisch in Richtung WM. US-Star Linsey Vonn verpatzte die Generalprobe in den Dolomiten und stürzte wie schon im Training. mehr...