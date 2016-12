Klöckner fordert Mautfreiheit für Grenzverkehr

dpa Berlin. CDU-Vizechefin Julia Klöckner fordert bei der Umsetzung der Pkw-Maut Ausnahmen für die Grenzregionen. Autofahrer müssten dort „mautfrei unterwegs sein“ können, sagte Klöckner im SWR. Auch auf den Bundesstraßen in Grenzgebieten solle keine Mautpflicht herrschen. Gerade in der heutigen Zeit, in der so viel über Grenzen geredet werde, solle Deutschland keine Grenzen hochziehen. Brüssel hatte nach jahrelangem Streit grünes Licht für die Pkw-Maut gegeben, unter der Bedingung bestimmter Nachbesserungen.