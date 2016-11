Klinsmann-Abschied vom US-Team per Videobotschaft

Mehr aus diesem Ressort

Das Achtelfinalticket in der Königsklasse ist schon gebucht. Aber für die Bayern geht es im frostigen Russland trotzdem noch um etwas. Im Fokus steht gegen FK Rostow ein sonstiger Nebendarsteller. Nach dem Spiel hat es die Münchner Reisegruppe besonders eilig. mehr...

Mönchengladbach hofft gegen Manchester City auf einen Fußball-Festtag in der Champions League. Allerdings ist das Millionen-Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola im Borussia-Park Favorit. André Schubert spürt weiter das Vertrauen im Club. mehr...

WM-Spitzenreiter Nico Rosberg will sich im Formel-1-Saisonfinale nicht auf Rechenspiele verlassen und im Titelzweikampf mit Lewis Hamilton auf Sieg fahren. mehr...

Was für ein Comeback! Nach halbjähriger Verletzungspause steuert Marco Reus drei Treffer zum verrückten 8:4 des BVB gegen Warschau bei. Weniger Freude an dem Torrekord in der Champions League hat der Dortmunder Schlussmann Roman Weidenfeller. mehr...