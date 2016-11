Klinikparkhaus: Teileröffnung im Dezember

Nordhorn. Klar erkennbar sind inzwischen die Dimensionen des neuen Parkhauses auf dem Gelände der Euregio-Klinik. „Selbst das Dach ist fast fertig“, lobte der Bauherr, Geschäftsführer der Grafschafter Parkraum Management und Vorstandsvorsitzender der Bentheimer Eisenbahn AG, Joachim Berends. Dies sei der richtige Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz und das Richtfest. Die „kleinen Störungen zu Beginn“, nämlich die Entdeckung so genannter „Torflinsen“ im Baugrund seien behoben, berichtete Berends. Die Statik habe neu berechnet werden und das Fundament verstärkt werden müssen. Außer einem kleinen Zeitrückstand, der zum Teil bereits wieder aufgeholt worden sei, habe dies keine Folgen. Die zusätzlichen Maßnahmen machten den Bau nicht teurer, versicherte Berends. Es bleibe bei den Baukosten, die zu Beginn der Maßnahme auf rund fünf Millionen Euro beziffert wurden. Auch werde es, wie von Einzelnen gemutmaßt wird, keine Erhöhung der geplanten Parkgebühren geben. Die sollen bei einem Euro pro Stunde und maximal fünf Euro pro Tag liegen. Noch im Dezember soll zumindest die erste Parkebene im Erdgeschoss freigegeben werden. Vor Ostern ist dann die offizielle Eröffnung des gesamten Parkhauses geplant.

In Grußworten verliehen auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Euregio-Klinik, Franz Loth, sein Stellvertreter, Landrat Friedrich Kethorn, Bürgermeister Thomas Berling und Klinik-Geschäftsführer Jürgen Thau ihrer Freude über den Baufortschritt Ausdruck, bevor Bauleiter Thorsten Döring mit dem traditionellen Richtspruch die eigentliche Feierlichkeit eröffnete.

Kethorn erinnerte in seinem Grußwort an die lange Zeit, in der über verschiedene Lösungen des Parkraumproblems an der Euregio-Klinik nachgedacht worden sei. Nun könne man sich nahezu täglich ein Bild vom Baufortschritt machen. Jürgen Thau stellte fest, dass die Arbeit in der Klinik durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werde. Selbst mit den Ausweichparkplätzen klappe es gut. Franz Loth unterstrich, dass die Krankenhausfusion sich inzwischen bewährt habe. Dazu beigetragen habe die „Dialog- und Konsenskultur“ aller Beteiligten. „Wenn am Ende alle mitgehen, wird das auch mitgetragen“, so Loth. Der Nordhorner Bürgermeister, Thomas Berling, zeigte sich „begeistert, wie zügig es vorangeht“. Die BE sei hier ein guter Partner. „Hand in Hand“ habe sie mit der Stadt Nordhorn zusammengearbeitet, damit trotz anfänglicher Schwierigkeiten nicht zu viel Zeit verstreiche. Er lobte das gute Leistungsangebot der BE, räumte aber auch ein, dass die Bürger sich an Parkgebühren am Krankenhaus – wie sie in anderen Städten längst üblich sind – erst gewöhnen müssten. Die Stadt werde sich zu Beginn vor der Herausforderung wiederfinden, die Wildparker, die versuchten, den Euro pro Stunde zu sparen, aus den Wohngebieten herauszuhalten.

Alle Redner lobten Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Planungsfirma Lindschulte Ingenieurgesellschaft sowie des beauftragten Generalunternehmens LIG-Bau aus dem hessischen Langen, die die Gründungsprobleme zu Beginn gut gemeistert hätten.