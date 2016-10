Klicktipp: Zeichnungen von Manfred Flucht

Bad Bentheim. Eigentlich ist Manfred Flucht hauptsächlich für seine Architektur-Zeichnungen bekannt. Vor zwei Jahren wollte der gelernte Bauzeichner aber mal eine neue Maltechnik ausprobieren: „Mit Ölkreide, Aquarellfarben und schwarzer Tusche können unerwartete Dinge entstehen, wenn man sie miteinander verbindet“, berichtet der gebürtige Schüttorfer, der in Gildehaus lebt. Zunächst sind abstrakte Bilder entstanden, dann kam Manfred Flucht die Idee, sich mit Bentheimer Landschweinen zu beschäftigen.

Der Künstler tigerte also los und fotografierte einige lebendige Exemplare in der Grafschaft oder machte sich im Internet auf die Suche nach passenden Bildern. Die Schweine malte er anschließend nach den fotografischen Vorlagen ab. So entstanden nach und nach zahlreiche Motive, aus denen er zwölf für seinen immerwährenden Geburtstagskalender auswählte. Zu den Motiven zählen unter anderem junge Ferkel an der Milchbar des Muttertiers oder halbstarke Jungtiere, die vergnügt dem Betrachter zu grunzen – so scheint es zumindest.

Unter jedem Bild ist jeweils ein kurzer Spruch oder ein Schlagwort zu lesen wie „der beste Platz ist an der Theke“ oder „quietschvergnügt“. Die Texte stammen von Internetnutzern, die den Aufruf des 59-Jährigen im sozialen Netzwerk „Facebook“ gelesen hatten. Dort bat er eben um einige Schlagzeilen für seine Kalendermotive. „Es kamen tolle Vorschläge. Die Ideengeber, deren Titel es in den Geburtstagskalender geschafft haben, bekommen als Dankeschön einen Kalender geschenkt“, sagte Manfred Flucht. Sowieso schätzt der Gildehauser Begegnungen rund um (seine) Kunst: „Die künstlerischen Möglichkeiten sind in Bad Bentheim durch die vielen verschiedenen Galerien und Ausstellungsmöglichkeiten viel größer geworden. Die Bentheimer sind dafür sehr offen“

Die erste Auflage der Kalender von 100 Stück ist nummeriert und signiert. Sie sind für 19,90 Euro direkt bei Manfred Flucht oder bei folgenden Geschäften erhältlich: Kleine-Ruse und Gilde Sfeer in Bad Bentheim sowie „LeseZeichen“ in Nordhorn.

Die Bilder der Bentheimer Landschweine sind außerdem noch bis Ende Oktober im Bentheimer Rathaus zu sehen. Nach der Ausstellung über die Städtepartnerschaft zwischen Bad Bentheim und Wolkenstein – für die Manfred Flucht ebenfalls einen Kalender entworfen hatte – holte Bürgermeister Volker Pannen kurzerhand die Schweinchen-Bilder in die Stadtverwaltung. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen: montags bis freitags 8.30 bis 12.30 Uhr, sowie montags 14.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Zudem stellt Manfred Flucht geklebte Kollagen mit dem Titel „Colle tout á tout“ noch bis zum 24. Oktober jeweils sonnabends und sonntags von 14 bis 17 im Atelier Fidder, Ochtruper Straße 24, in Bad Bentheim aus.

Mehr Bilder von Manfred Flucht gibt es auf seiner Facebookseite Zeichnungen Flucht.