Klicktipp: Wegbünders kontrastreiche Grafschaft

Bildergalerie HDR-Fotos von Frank Wegbünder Bild / Blick vom Turm der Alten Kirche auf Nordhorn. Foto: Frank Wegbünder

Bad Bentheim/Nordhorn. „Fotografieren ist mein Hobby, mein Ruhepol und mein Ausgleich“, sagt Frank Wegbünder. „Wenn man sich nach einem anstrengenden Arbeitstag seine Kameraausrüstung schnappt, um noch durch die Straßen von Bad Bentheim zu streifen oder durch die Natur zu wandern – es gibt für mich keinen besseren Ausgleich von der Hetze und dem Stress des Alltags“, erzählt der Grafschafter. „Egal ob hell oder dunkel, egal ob kalte oder warme Temperaturen, egal ob Sonne oder Wolken: Fotografieren geht (fast) immer. Jede Tageszeit und jedes Wetter hat seinen eigenen Reiz und bietet immer wieder neue Motive. Fotografieren entschleunigt.“

Diese Leidenschaft für die Fotografie teilt Frank Wegbünder gerne mit anderen Grafschaftern. Er zeigt seine Fotos auf einer eigenen Webseite und postet sie gerne auf Facebook und Instagram.

Frank Wegbünder stammt aus Nordhorn und lebt in Bad Bentheim. Im Umfeld dieser beiden Städte findet er auch seine Motive. Insbesondere die Burg in Bentheim hat es ihm angetan. Aber er erkundet zum Beispiel auch gerne verlassene Orte, die ihren ganz eigenen Charme ausstrahlen.

Das Besondere an Wegbünders Fotos: Fast alle sind im sogenannten HDR-Verfahren entstanden. Mit dieser Technik entstehen Fotos mit hohem Kontrast, die auch große Helligkeitsunterschiede detailreich wiedergeben. „Dabei wird eine Belichtungsreihe von drei bis sieben Fotos mit unterschiedlichen Belichtungen aufgenommen, bei der jede Bildregion in mindestens einem der Einzelbilder korrekt belichtet wird. Die Einzelbilder werden anschließend per Software zu einem HDR-Bild kombiniert. Wichtig ist dabei, dass sich das Motiv zwischen den einzelnen Aufnahmen nicht bewegt. Deshalb benutze ich nahezu immer ein Stativ“, erklärt Frank Webünder. Diese Technik führt zu der besonderen Dramatik, die seine Fotografien häufig wie Gemälde wirken lassen.

