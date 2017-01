Klicktipp: Schüttorfer fängt Wild mit Kamera ein

Schüttorf. Munter wühlen die Bache und ihre Frischlinge den Boden im Bentheimer Wald um. Seelenruhig schlürft das Reh aus einer Pfütze und grüßt danach in die Kamera ... Szenen aus dem Bentheimer Wald hält der Schüttorfer Arno Hesse seit etwa einem Jahr mit seiner Wildkamera fest. Die Kamera hängt er für etwa zwei Wochen in den Wald und freut sich beim anschließenden Sichten des Materials über seine „Beute“. Einige zusammengeschnittene Videos hat er bei Youtube hochgeladen. „Ich bin an der Natur interessiert und mache das aus reiner Neugierde“, sagt Arno Hesse den GN, der sich außerdem über die technischen Möglichkeiten einer Wildkamera freut.

