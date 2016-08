Klicktipp: Problemstellen im Radnetz online melden

Nordhorn. Mehr als 2100 Radfahrer nehmen in der Grafschaft aktiv am „Stadtradeln“ teil. Bei der Aktion geht es darum, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu liefern.

Ebenso ist die Verbesserung der Infrastruktur ein Ziel der Aktion. Wer auf www.stadtradeln.de angemeldet ist, kann auf einer interaktiven Karte namens „Radar!“ Schwachstellen im Radverkehrsnetz in der Grafschaft Bentheim melden. So hat ein Nutzer in Nordhorn zum Beispiel Schlaglöcher in der Bernhard-Niehues-Straße gemeldet.

Auf der Karte sind aber auch positive Meldungen möglich; ein Nutzer hat beispielsweise gemeldet, dass Wurzelschäden in Neuenhaus bestens repariert worden sind. Von beiden Möglichkeiten haben bereits mehrere Teilnehmer Gebrauch gemacht.

Ob Schlagloch, mangelhafte Beschilderung, fehlende Beleuchtung, Behinderungen, defekte Abstellanlagen oder zu kurze Ampelphasen, jedes Problem kann hier eingetragen werden.

Angemeldete Nutzer klicken dafür in der Karte auf die entsprechende Stelle oder geben per Suche die Adresse ein, an der sie die Schwachstelle bemerkt haben. Dann muss die Meldung kurz beschrieben werden. Optional kann zusätzlich ein Foto der Stelle hochgeladen werden. Absenden und fertig.

Alle Eintragungen gehen an den Landkreis, der sie an die entsprechenden Kommungen weitergibt. Dort werden sie bewertet und bestenfalls beseitigt. Bei Scherben kann das schnell gehen, bei anderen Problemen länger dauern.

Bis zum Ende des „Stadtradel“-Zeitraums am 1. September können Schwachstellen für die Grafschaft Bentheim hier gemeldet werden.