Klicktipp: Porträtfilme der Samtgemeinde Schüttorf

Weil ein betrunkener Mitbewohner in Gildehaus der Aufforderung, das Zimmer zu verlassen, nicht folgte, würgte er den 37-jährigen Angeklagten aus Lettland – dieser griff in seiner Not zum Messer. mehr...

Auf stolze 60 Jahre kann die Jagdhorn-Bläsergruppe Hegering I Bad Bentheim zurückblicken. Mit einem geselligen Treffen feierte die Gruppe dies in der Alten Schule in Holt und Haar. mehr...

Sechs Parkplätze stehen den Besuchern des internationalen Flohmarktes in Bad Bentheim am Sonnabend zur Verfügung. Die Baustelle an der Bundesstraße 403 an der Bahnunterführung könnte für Behinderungen sorgen. mehr...