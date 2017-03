Klicktipp: Infos rund um das Stonerock-Festival

Gut, der Sommer ist noch nicht in Sicht und das Stonerock-Festival in Bad Bentheim scheint noch in weiter Ferne. Auf der gut sortierten Webseite gibt es aber schon eine Portion Vorfreude und viele Erinnerungen.

Bad Bentheim. „Das Stonerock-Festival ist das gemütliche Indie-Festival im idyllischen Bad Bentheim nahe der niederländischen Grenze.“ So begrüßt „Alternation“, die Organisatoren des Stonerock-Festivals, die Besucher ihrer Webseite. Am Samstag, 29. Juli, werden wieder einige Musiker die Kurstadt rocken. Bislang sind „Pierce Brothers“ aus Melbourne/Australien und „LOT“ aus Leipzig angekündigt, erfährt der Leser in der Kategorie „Bands 2017“.

Wer war denn noch mal 2008 Hauptact, wie komme ich an Tickets und kann ich auch 2017 am Gelände zelten? Auf der gut sortierten Webseite lassen sich viele Fragen schnell beantworten. Die wichtigsten Infos gibt es auch auf Niederländisch. Bereits beim Runterscrollen erfährt der Leser wissenswertes über das Festival, Details gibt es unter den einzelnen Menüpunkten. Allein in der Kategorie „Personen“ und beim Überblick der bereits aufgetretenen Bands fehlen einige Fotos.

