Klicktipp: Eventportal für Jugendliche

Video Grafschaft startet Portal für Jugendliche Mit der Seite platzreh.de hat der Kreis Grafschaft Bentheim ein spezielles Angebot für Jugendliche geschaffen. Kreisjugendpfleger Stephan Faber steht dazu GN-Redakteur Oliver Wunder Rede und Antwort im Interview.

Nordhorn. Was ist heute in meiner Umgebung los? Diese Frage beantwortet das neue Internetportal platzreh.de für die Grafschaft. Die Seite richtet sich speziell an junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. Der Landkreis hat das Portal am Dienstag offiziell gestartet und vorgestellt. „Nach einer ausgiebigen Testphase wird das Portal bereits von zahlreichen Anbietern genutzt und wir sind zufrieden mit dem Start“, sagt Landrat Friedrich Kethorn.

Die Idee zu Platzreh haben Jugendliche im Rahmen des „Jugendforums 2020“ im Jahr 2013 in Schüttorf, Nordhorn und Neuenhaus entwickelt, erklärt Kreisjugendpfleger Dirk Becker, der das Portal mit betreut. „Die Jugendlichen haben gemerkt, dass sie gerne etwas unternehmen wollen, aber nicht wussten, wo was los ist. Außerdem waren ihnen oft die Veranstaltungsorte nicht bekannt“, sagt Becker.

Acht Kategorien geben Überblick

Das soll die neue Seite nun ändern. Platzreh ist ein aktueller Eventkalender für Jugendliche aus der Grafschaft Bentheim, der einen Überblick über die vielfältigen Angebote geben soll. Auf dem Portal werden nach acht Kategorien wie Partys, Sport oder Ferien und Freizeit sortierte Veranstaltungen präsentiert. Die Suchfunktion kann den aktuellen Standort des Benutzers erfassen und nur Treffer in der unmittelbaren Umgebung anzeigen.

Die Seite bündelt, was die einzelnen Veranstalter auf ihren eigenen Internetseiten bereits veröffentlichen. Deswegen lautet nun die große Aufgabe für den Kreis, das Angebot zu füllen und Veranstalter zu überzeugen, ihre Termine auf der Seite einzutragen. „Wir geben Einträge frei, nehmen aber selber keine vor“, sagt Kreisjugendpfleger Stephan Faber.

Kostenlos eintragen

Anbieter von Events – egal ob Vereine, Verbände oder kommerzielle Ausrichter – können diese auf platzreh.de kostenlos eintragen. Wichtig ist dem Kreis allerdings, dass die Veranstaltungen jugendgerecht sind, betont Gunda Gülker-Alsmeier, Fachbereichsleiterin Familie und Bildung. Einträge überprüft der Kreis daraufhin und gibt sie erst frei, wenn nichts zu beanstanden ist. „Es ist eine neutrale Seite für alle“, sagt Friedrich Kethorn. Deswegen sei klar, dass es dort keinen Platz für Extremisten oder Wahlkampf geben werde. Bisher sei aber alles in Ordnung gewesen.

Platzreh hat auch eine eigene Facebook-Seite. Außerdem gibt es einen Blog, auf dem im Nachhinein über Veranstaltungen berichtet wird. Die Website passt sich unterschiedlichen Bildschirmgrößen an und ist ohne Werbung. Die Seite finanziert sich über den Kreishaushalt.