Klicktipp: Erlebnis-Quiz für Grafschafter Gäste

Was sollten Sie in der Grafschaft Bentheim auf keinen Fall verpassen, welche Freizeitaktivitäten passen zu Ihnen? Grafschaft Bentheim Tourismus hat sich hierfür einen kurzen Online-Test einfallen lassen.

Nordhorn. Sind Sie eher an Handwerk, Fietsentouren oder Kultur interessiert? Und was bietet sich je nach Interesse in der Grafschaft an? Seit Mitte Dezember können nicht nur Grafschafter Gäste hierzu auf der Webseite von Grafschaft Bentheim Tourismus ein kurzes Quiz mit sechs Fragen spielen. Anhand von Bildern soll sich der Spieler zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten entscheiden. Am Schluss wird schließlich ermittelt, welche Besonderheiten man sich in der Grafschaft nicht entgehen lassen sollte.