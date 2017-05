Klicktipp: Bardeler Schüler bloggen

Bardel. Ein Besuch beim Lokalradiosender „RST“ in Rheine, Bundesligaprognosen, Karikaturen zu Wahlen, Infos zu den Bentheimer Landschafen oder zum Elektroauto Tesla: Seit einigen Monaten präsentieren die 18 Schüler des Medienprojekts am Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel auf ihrem Blog regelmäßig Beiträge rund um den Schulalltag, aber auch zu bunten oder weltpolitischen Themen. Darüber hinaus veröffentlichen sie Videos sowohl auf „BardlBlox“ als auch auf dem dazugehörigen Youtubekanal. Das Projekt wird von Daniela Schulte-Wieking geleitet.

Auf ihrem Youtube-Kanal wurde am häufigsten das Video „America first – Bardel Second“ aufgerufen, in dem die Schüler dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump klar machen wollen, dass die USA zwar an erster Stelle stehen, Bardel aber direkt danach folge. Das Video wurde bislang mehr als 1540 mal aufgerufen.

Um sich einige Anregungen zu holen, was im Journalismus wichtig ist, waren die Schüler vor Kurzem auch bei den GN und haben sich Infos aus erster Hand geholt.

