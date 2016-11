Klicktipp: Alte Fotos aus Emlichheim

Die Vechte in ihrer ursprünglichen Form, die alte Wildebrücke, die Gemeinde von oben in den 1970-Jahren: Hartmut Gosink präsentiert auf der Facebook-Seite „Alt Emlichheim“ eine Zeitreise durch den Ort.

Emlichheim. Seit Ende September veröffentlicht der Emlichheimer Hartmut Gosink zum Teil historische Bilder aus seinem Heimatort. Bereits mehr als 850 Mitglieder haben die Seite „Alt Emlichheim“ im sozialen Netzwerk Facebook abonniert und kommentieren fleißig das virtuelle Album.

Einige der Motive sind bereits aus Büchern bekannt, andere hat Hartmut Gosink selbst in den vergangenen Jahrzehnten aufgenommen. Zu jedem Foto auf der Seite gibt es eine Erläuterung. So heißt es zu einem Bild beispielsweise: „Milchtransporte, wie sie früher üblich waren, mit Pferd und Wagen“ oder „Dampfschifffahrt 1952 in Emlichheim“.

Die Seite „Alt Emlichheim“ ist auch Thema in dem Heft „Der Grafschafter“. Es liegt der gedruckten Ausgabe der GN am Freitag bei und erscheint dann auch hier als E-Paper.