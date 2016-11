Klettergarten auf Deegfelder Spielplatz eröffnet

Nordhorn. Die zehnjährige Paula Hesselink ist von dem neuen Niedrigseilgarten im Nordhorner Stadtteil Deegfeld begeistert. „Der Spielplatz ist cool“, sagt sie und zeigt einen hochgestreckten Daumen. Auf rund 250 Quadratmeter hat die Stadt einen Parcours anlegen lassen. Rund 18.000 Euro hat der Niedrigseilgarten gekostet. Die Viertklässlerin Paula und ihre Klassenkameraden aus der Altendorfer Grundschule balancieren über dünne Stahlseile, die sich von Eiche zu Eiche spannen, klettern durch Schlaufen und schwingen mit Schaukeln von Hindernis zu Hindernis. Stolpert einer der Schüler oder verliert er das Gleichgewicht, landet er im weichen Mulch, der auf dem Boden ausgestreut wurde.

Spielplätze auf dem Prüfstand

Der Spielplatz an der Brunnenstraße ist der Erste, der im Zuge des Spiel- und Quartierplatzkonzeptes überarbeitet wurde. Laut Stadtbaurat Thimo Weitemeier werden einige Spielplätze in Nordhorn nicht mehr so stark von Kindern und ihren Eltern besucht. Daher habe die Stadt das Nordhorner Spielplatznetz „auf den Prüfstand“ gestellt. Stadtteil für Stadtteil soll überplant und „auf Vordermann“ gebracht werden. Den Anfang macht das Deegfeld, anschließend ist der Stadtteil Blanke an der Reihe. Dabei will die Stadt bei einzelnen Spielplätzen Themenschwerpunkte setzen. Auf dem Gelände an der Brunnenstraße ist ein Klettergarten entstanden, der Spielplatz „Zum Wasserwerk“ steht unter dem Motto „Alles was sich dreht“ und ein Wasserspielplatz ist laut Weitemeier ebenfalls in Planung. Diese Vielseitigkeit soll Nordhorner Familien anregen, mit Kindern auch Spielplätze zu besuchen, die nicht in ihrem Stadtteil liegen, dafür aber andere Attraktionen und Spielgeräte bieten. Ziel des Konzeptes ist eine „stadtbezogene Qualitätssteigerung“, erklärt Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling. Das heißt auch, die Nordhorner müssen sich von einigen Spielplätzen verabschieden. Wie die Stadt ankündigt, werden die Plätze „Koggenweg“, „In der Bakelder Mark“, „Am Rakers Kamp“, „Diekmanns Maate“ sowie der Bolzplatz „Nach Schleuse I“ im Stadtteil aufgegeben. Für die zehnjährige Paula Hesselink steht jetzt schon fest: „Ich komme in Zukunft öfters hierher, weil es hier einen Klettergarten gibt.“

Auch ihre Klassenkameraden sind von dem neuen Niedrigseilgarten angetan: „Es macht wohl Spaß“, sagt die neunjährige Sophia Röttgers. „Der Parcours ist ganz gut. Nur die Seile und Schaukeln sind etwas schwieriger“, erzählt sie. Begeisterter zeigt sich der zehnjährige Omar El-Zein. Ihm fallen bei dem Spielplatz Wörter wie „obergeil und cool“ ein.