Kleinwagen mit acht Insassen überschlägt sich - Zwei Tote

dpa Welzheim. Ein Kleinwagen mit acht Insassen ist von einer Landstraße in Baden-Württemberg abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen - zwei junge Männer starben, drei Menschen wurden schwer und drei leicht verletzt. Am Steuer saß eine Fahranfängerin. Der VW Polo blieb in der Nacht auf dem Dach in einem Maisfeld bei Welzheim liegen. Die beiden 18 Jahre alten Männer starben noch am Unfallort. Die 18-Jährige Fahrerin und die fünf weiteren Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Ursache ist noch unklar.