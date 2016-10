Kleiner Waffenschein ist zunehmend gefragt

Bundesweit ist die Zahl der neu beantragten Kleinen Waffenscheine nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht angestiegen – ein Trend, der sich in diesem Jahr auch im Landkreis Grafschaft Bentheim beobachten lässt.

Nordhorn. Während seit 2011 in der Grafschaft jährlich unter zehn Kleine Waffenscheine ausgestellt worden sind, sind es zum Stand September in diesem Jahr schon 41. Nicht in dieser Zahl enthalten sind erteilte Kleine Waffenscheine in Nordhorn, die separat erfasst werden.

„20 Anträge sind in diesem Jahr bereits genehmigt worden, das ist ein deutlicher Anstieg. Sonst sind pro Jahr etwa 10 Kleine Waffenscheine erteilt worden“, berichtet Heinz-Günther Tschech, Mitarbeiter in der Ordnungsabteilung der Kreisstadt Nordhorn. Aufgrund der erhöhten Nachfrage ist beim Landkreis bereits die Bearbeitungszeit gestiegen. „Benötigen wir sonst etwa sechs Wochen für einen Antrag, sind es mittlerweile zwölf Wochen“, erzählt Rüdiger Riesner, Sachbearbeiter für Waffenangelegenheiten beim Landkreis. Wer einen sollen Waffenschein beantragt, muss keine Sachkunde besitzen oder einen Bedarf nachweisen – vorab ist lediglich eine Zuverlässigkeitsprüfung nötig. Schreckschuss-, Gas und Signalwaffen mit dem Zulassungszeichen „PTB im Kreis“ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) können ohne Waffenbesitzkarte bereits mit dem vollendenden 18. Lebensjahr erworben werden – zum Führen solcher Waffen in der Öffentlichkeit wird allerdings der Kleine Waffenschein benötigt, mitgeführt werden muss außerdem der Personalausweis oder Pass.

Außerhalb der Wohnung, der Geschäftsräume und des befriedeten Besitzes ist das Schießen mit einer solchen Waffe dennoch nicht erlaubt. Ausgenommen sind Notwehr- und Notstandsituationen. Reizstoffe wie Pfefferspray müssen ebenfalls ein Prüfzeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt aufweisen. Eingeführt wurde der Waffenschein übrigens erst 2003, im ersten Jahr wurden damals 74 Anträge genehmigt. Vielfach wurden 2016 sicherlich Kleine Waffenscheine als Reaktion auf die Silvesternacht in Köln beantragt. Dass das Führen von Waffen mit „PTB im Kreis“ aber auf öffentlichen Veranstaltungen wie Versammlungen, Demonstrationen oder auch bei Kinobesuchen verboten ist, wird in dem Kontext oft vergessen.

„Zusätzlich ist die Verwechslungsgefahr solcher Waffen immer ein Risiko, das ist den Antragsstellern aber immer nur schwierig zu vermitteln“, erklärt Thomas Heinrich, Leiter der zuständigen Ordnungsabteilung im Landkreis. „Wir erkennen hier keinen Nutzen, sondern sehen eher eine Gefahr“.

Zugenommen hat auch die Nachfrage nach Schreckschusswaffen und Reizgas. „Seit Jahresbeginn verkaufen wir deutlich mehr, viele Männer kaufen für ihre Frauen ein. Insbesondere Pfefferspray ist oft gefragt“, erzählt Cees Landman, Inhaber der Firma Glaß in Nordhorn, im Gespräch mit den GN.