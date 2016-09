Klasmann-Deilmann verbessert Klimabilanz

Alternativen zum Torf erforscht und entwickelt Klasmann-Deilmann in Deutschland und in Litauen. Das Bild zeigt Rekultivierungsarbeiten im Nordfeld Moor bei Gross-Hesepe. Foto: Westdörp

Groß Hesepe. Klasmann-Deilmann sieht sich als das führende Unternehmen der internationalen Substratindustrie. Neben dem klassischen Torfabbau engagiert Klasmann-Deilmann sich zunehmend in den Bereichen nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien. Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte das Unternehmen am Stammsitz in Groß Hesepe sowie bei Tochtergesellschaften und Handelspartnern in über 70 Ländern insgesamt 937 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 177 Millionen Euro.

Emissionswerte sinken

In seinem 5. Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert Klasmann-Deilmann seine Kompetenz in Bereichen, die derzeit im Fokus der umweltpolitischen Diskussion stehen. Die Klimabilanz des Unternehmens verbesserte sich bei gleichzeitigen Produktionssteigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 270.593 Tonnen CO 2 -Äquivalente. Auf die Jahresproduktion umgerechnet entspricht dies einem durchschnittlichen Emissionswert von 79,56 Kilogramm pro Kubikmeter Substrat – 2,96 Kilogramm weniger als 2014. Zugleich stieg im Absatzmix der Anteil an Substraten für die internationale Ernährungswirtschaft erneut um zwei Prozentpunkte auf nunmehr 43 Prozent.

Im Januar 2016 hatte das Bundesumweltministerium Stellung zur Diskussion über die Nutzung von Torf im Gartenbau und auch zur Produktion alternativer Energieträger bezogen. Demnach besetzt Klasmann-Deilmann bereits heute die von der Bundesregierung als wesentlich erachteten Nachhaltigkeitsthemen und bringt diese mit eigenen Projekten weiter voran. „Wir begrüßen die Stellungnahme des Ministeriums als faire Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Produktionsgartenbaus und sehen uns in der strategischen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres Unternehmens bestätigt“, sagt Geschäftsführer Norbert Siebels.

Alternativen zum Torf

Obgleich laut Umweltministerium Torf bis auf Weiteres unverzichtbar für die Produktion von Substraten bleibe, stehe die Industrie in der Pflicht, zunehmend alternative Ausgangsstoffe zu nutzen. Klasmann-Deilmann begann Anfang der 1990er Jahre mit der Kompostierung von Grünreststoffen und nutzt seither in zunehmenden Mengen alternative Substratausgangsstoffe wie Holzfasern und Grünkompost in der Substratherstellung. Die Produktion von Holzfasern stieg im Berichtsjahr auf 138.000 Kubikmeter, die Herstellung von Grünkompost erhöhte sich auf 96.000 Kubikmeter. „Es bleibt dabei, dass wir bis zum Jahr 2020 den Anteil alternativer Rohstoffe auf 15 Prozent der Jahresproduktionsmenge steigern wollen“, bestätigt Norbert Siebels.

Rechenwerte zu hoch?

Die Bewirtschaftung von Kurzumtriebsplantagen (KUP) auf landwirtschaftlichen Flächen wird durch das Ministerium als förderungswürdige Flächennutzung im Umweltinteresse eingestuft. Klasmann-Deilmann verfügt insbesondere im Baltikum über umfangreiche KUP-Flächen, die bei der Umstellung auf nachhaltige Energieträger von immer größerer Bedeutung sind. Hier erweiterte Klasmann-Deilmann die für KUP nutzbare Fläche um 263 Hektar auf 2.927 Hektar.

Mit einem der weltweit größten Forschungsprojekte zur Torfmooskultivierung, das insbesondere der Entwicklung eines nachwachsenden Substratausgangsstoffes dient, nutzt Klasmann-Deilmann eine der vom Umweltministerium genannten Optionen zur wirtschaftlichen Nutzung von Moorböden. „Wir hoffen, mit diesem Projekt nachhaltige Synergien zwischen einerseits Natur- und Klimaschutz sowie andererseits den Geschäftsfeldern unseres Unternehmens zu entwickeln“, führt Geschäftsführer Moritz Böcking aus.

Die laut Umweltministerium noch ausstehenden verlässlichen Daten zur Ermittlung von Emissionen aus der Torfgewinnung lässt Klasmann-Deilmann seit Anfang 2015 im Zuge einer wissenschaftlichen Messkampagne in Deutschland und Litauen ermitteln. Vorläufige Ergebnisse der Emissionsmessungen lassen darauf schließen, dass die tatsächlichen Werte deutlich unterhalb der bisherigen Annahmen liegen.

Auf der Gewinnungsfläche für Schwarztorf in Deutschland wurden Emissionen in Höhe von durchschnittlich 2,94 Tonnen CO 2 pro Jahr und Hektar ermittelt. Auf der Weißtorfgewinnungsfläche in Litauen ergaben die Messungen durchschnittliche Emissionen in Höhe von 7,22 Tonnen CO 2 pro Jahr und Hektar.

„Unserer Klimabilanz liegen bislang Emissionswerte von 10,73 Tonnen CO 2 pro Jahr und Hektar zugrunde“, erläutert Böcking. „Sollten sich die Emissionswerte im zweiten Jahr der Messkampagne bestätigen, so haben wir einen wesentlichen Pfeiler unserer Klimabilanz bisher zu hoch angesetzt.“ Nach Beendigung des Projektes im kommenden Jahr werden die Ergebnisse erneut einem wissenschaftlichen Fachpublikum vorgelegt.

Klimaziele erreicht

Die Maßnahmen, die Klasmann-Deilmann in allen Unternehmensbereichen ergreift, spiegeln sich in den Kennzahlen der Klimabilanz wider. Trotz eines Anstiegs der Gewinnungs- und Produktionsmengen weist das Unternehmen sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene eine verbesserte Klimabilanz aus. Aus der Gesamtmenge verkaufter Kultursubstrate und Rohstoffe in Höhe von 3,40 Millionen Kubikmeter ergibt sich eine durchschnittliche CO 2 -Bilanz pro Kubikmeter Substrat von 79,56 Kilogramm CO 2 pro Kubikmeter.

„Damit haben wir auch im Jahr 2015 wesentliche Nachhaltigkeitsziele erreicht“, bilanziert Siebels. „Den eingeschlagenen guten Weg werden wir auch in den kommenden Jahren mit Nachdruck weiter verfolgen.“