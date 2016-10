Klare Ansagen von DFB-Kapitän Neuer

Mehr aus diesem Ressort

Auch beim Tennisturnier in Peking ist für Angelique Kerber schon früh Schluss. Wie in Wuhan scheitert die Nummer eins im Achtelfinale. Dabei wäre gegen Jelina Switolina mehr drin gewesen. Ganz fit war die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin nicht. mehr...

In Japan muss Lewis Hamilton endlich seine Ergebniskrise überwinden, wenn er Nico Rosberg noch auf der Fahrt zum Formel-1-Titel stoppen will. Zum Auftakt in Suzuka leistet sich der Weltmeister einen Ausrutscher. mehr...