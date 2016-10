„Kjell“ erschnüffelt Haschisch und Heroin

Spürhund „Kjell“ hat wieder einmal den richtigen Riecher bewiesen: Er erschnüffelte in Gildehaus Haschisch und Heroin im Wert von 153.000 Euro im Unterboden eines Autos, berichtet der Zoll.

gn Osnabrück. Zwei Kilogramm Heroin und 5,3 Kilogramm Haschisch, versteckt im Unterboden eines Fahrzeuges, hat die Kontrolleinheit „Verkehrswege“ des Hauptzollamtes Osnabrück bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagabend gefunden.

Die Beamten kontrollierten ein zuvor aus den Niederlanden eingereistes Fahrzeug auf der Autobahn 30 an der Abfahrt Gildehaus. „Der Fahrer gab an, seine Freundin in den Niederlanden besucht zu haben. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Drogen oder Bargeld verneinte er“, schreibt der Zoll.

Folienpaket zu sehen

Bei der Durchsicht des Fahrzeuges stellten die Zöllner außer einem Koffer mit sauberen Textilien keine weiteren Reiseutensilien oder Souvenirs fest. Der Wagen wurde daraufhin intensiv durchsucht. Hierbei kam auch Spürhund „Kjell“ zum Einsatz. „Er zeigte auffallend starkes Interesse für die Bodengruppe hinter den Vordersitzen“, heißt es im Zollbericht. Daraufhin entdeckten die Beamten am Unterboden des Fahrzeuges etwas Auffälliges: Hinter den Hitzeschutzblechen des Unterbodens war durch einen kleinen Spalt ein Folienpaket zu sehen. Nach der Demontage des Bleches kamen insgesamt elf würfelförmige und vier buchförmige Pakete zutage.

Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Drogen haben einen Wert von 153.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Nordhorn übernommen.