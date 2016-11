Kita Sperberstraße bekommt 15 neue Krippenplätze

Der Bildungsausschuss hatte bei seiner jüngsten Sitzung keine Empfehlung in der Causa Sperberstraße abgegeben. Jetzt hat der Verwaltungsausschuss entschieden – nun kommt es auf die Verabschiedung des Haushaltes an.

dk Bad Bentheim. Der Verwaltungsausschuss (VA) der Stadt Bad Bentheim hat in seiner letzten Sitzung die Weichen für den Weiterbau der 15 Krippenplätze in der Kindertagesstätte (Kita) Sperberstraße gestellt. Die zusätzlichen Mittel dafür in Höhe von 75.000 Euro sind im Haushalt vorgesehen. Denn statt der eingeplanten 12.000 Euro Landeszuschuss pro Platz gibt es jetzt nur noch 7000 Euro Förderung.

Auf Landesebene hatte es über die Bezuschussung von Krippenplätzen erheblichen Streit gegeben (die GN berichteten). Auch über die zukünftige Lösung werde hinter den Kulissen noch heftig gerungen, erklärte Pannen. In Bad Bentheim löse man die Probleme mit Nachmittagsgruppen und Tagesmüttern. Das sei aber am Bedarf vorbei, weil es eine erhebliche Nachfrage nach Krippenplätzen gebe. Das sei auch andernorts so, deshalb werde dieses Thema auf der Tagesordnung der Runde aller Hauptverwaltungsbeamten am 13. Dezember beim Landkreis stehen.

Endgültig in trockenen Tüchern ist die Maßnahme aber erst mit der Verabschiedung des Haushaltes, die auf den 23. Januar verschoben worden ist. Nach Auskunft von Bürgermeister Pannen (SPD) wird auf Wunsch der Mehrheitsfraktion aus CDU und FDP am 14. Dezember nur der Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet. „Die CDU sieht offenbar weiteren Beratungsbedarf“, so Pannen. Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsentwurf sei in der vorliegenden Form sicher genehmigungsfähig, sagte der Bürgermeister.

Zunächst geschoben worden auf die Verwaltungsausschusssitzung der Stadt am 18. Januar sei auf Wunsch der Mehrheitsfraktion die Ausschreibung für ein neues Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Gildehaus. Auch in dieser Frage wären durch die Verabschiedung des Haushaltes für 2017 noch in diesem Jahr Fakten geschaffen worden. Zunächst seien im Nachtragshaushalt 100.000 Euro für das Tanklöschfahrzeug vorgesehen, jetzt seien es noch 70.000, dafür soll der Etat 2017 weitere 280.000 Euro enthalten.

Beschlossen hat der VA eine Kreuzungsvereinbarung mit der BE Netz GmbH, um die technische Sicherung zweier Bahnübergänge im Bereich des Kurgeländes im Rahmen der Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs sicherzustellen. Der zunächst vorgesehene Kostenanteil der Stadt Bad Bentheim steigt von 43.157 auf 52.800 Euro, er ist im Etat 2017 eingeplant. Berücksichtigt ist bereits ein 60-prozentiger Zuschuss des Landes.