Kita-Gebühren Thema im Bildungsausschuss

Bad Bentheim. Die Erhöhung der Kita-Beiträge für Familien mit höheren Einkommen sowie die Problematik um die Erweiterung der Kita Sperberstraße waren die zentralen Themen im Bildungsausschuss der Stadt Bad Bentheim, der am Montagabend im Rathaus tagte.

Kita-Beiträge

Gegen die Anhebung der Beiträge für die Einkommensstufen über 60.000 Euro Bruttojahreseinkommen hatten Betroffene eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen (die GN berichteten). Nach der Übergabe der Petition an Bürgermeister Volker Pannen in der vergangenen Woche ist die Tagesordnung der Ausschusssitzung kurzfristig geändert worden. Vertreterinnen der Eingabe sind eingeladen worden, ihr Anliegen im Fachausschuss vortragen zu können.

„Wir erwarten und fordern, dass die Entscheidung von allen Seiten noch einmal objektiv bewertet wird“, sagte Anita Huisjes, eine der Initiatorinnen der Petition. Ihre Mitstreiterin Anke Spickmann ergänzte: „Diese Erhöhung trifft die Familien sehr hart bei der Haushaltsplanung.“ Nicht arbeiten zu gehen, um somit nicht die Einkommensgrenze zu überschreiten, sei für sie keine Option. „Dann können wir unser Haus nicht abbezahlen.“ Beide forderten die Stadt auf, nach kreativen Lösungen und anderen Finanzierungsquellen zu suchen. „Es muss auch mehr Druck auf das Land und die Träger ausgeübt werden“, sagte Spickmann. Was auf keinen Fall geschehen solle, sei eine Entlastung auf Kosten der Geringverdiener. „Dafür stehen wir nicht“, sagte Huisjes. Beide regten an, die Betreuungszeiten flexibler zu gestalten oder auch ein sogenanntes „Platzsharing-Modell“ einzuführen, bei dem zwei Kinder einen Platz zu unterschiedlichen Zeiten belegen.

Generelles Unverständnis

Volker Pannen unterstrich nochmals sein generelles Unverständnis darüber, dass überhaupt Kita-Beiträge erhoben werden müssen. Die Schulbildung sei ja schließlich auch kostenfrei. Er wolle sich auf höheren Ebenen weiterhin für eine generelle Gebührenbefreiung einsetzen. Er machte aber auch deutlich, dass die Stadt nicht frei in der Entscheidung sei, die Gebühren zu senken. „Wir befinden uns in der Haushaltssicherung. Die prozentuale Anpassung der Elternbeiträge auf einen Finanzierungsanteil von 25 Prozent der Gesamtkosten der Kindertagesstätten ist ein Bestandteil des Konzeptes zur Haushaltssicherung“, sagte der Bürgermeister. „Wir wollten bei unserer Entscheidung damals die Familien mit geringeren Einkommen nicht höher belasten. Eine Nichterhöhung war keine Option.“

Barbara Lüüs (SPD) schlug vor, alle Aspekte in den Fraktionen zu sammeln und vielleicht einen Extra-Bildungsausschuss zu diesem Thema abzuhalten. „Wir sollten uns auch mit den Eltern und den Kitas zusammensetzen.“ Dem stimmten die anderen Ausschussmitglieder zu und das Thema wurde zur weiteren Beratung zurück in die Fraktionen verwiesen.

Kita-Sperberstraße

Für die Bauvorhaben Sperberstraße und Kaiserhof geht die Verwaltung von Fördermitteln von 7000 Euro pro Krippenplatz aus, anstelle von 12.000 Euro. Für diesen Fall ergibt sich eine zusätzliche finanzielle Belastung von 75.000 Euro je Platz für die Stadt (die GN berichteten). „Auch wenn im schlimmsten Fall überhaupt keine Fördergelder fließen sollten, könnten wir für die Sperberstraße zunächst auf das Geld zurückgreifen, das wir im Haushalt für den Kaiserhof (soll 2018/19 den Betrieb aufnehmen) eingeplant haben“, kündigte Pannen an. Weil die durch den Krippenbau an der Sperberstraße entstehenden Plätze zum neuen Kindergartenjahr dringend gebraucht werden, schlug die Verwaltung vor, dem Rat zu empfehlen, die Baumaßnahme durch den Träger fortsetzen zu lassen. Da der Ausschuss am Ende keine Beschlussempfehlung abgab, weil einige Mitglieder noch Beratungsbedarf sahen, wird darüber nun der Verwaltungsausschuss beschließen.

Gleiches gilt für den Vorschlag, ab Januar 2017 bis zum Ende des Kita-Jahres eine Nachmittagsgruppe in der Kita Sonnenschein in Gildehaus einzurichten. Dort befinden sich derzeit zwölf Regelkinder auf der Warteliste, für die teilweise eine Nachmittagsbetreuung in Frage käme. Auch liegen der Verwaltung zwei konkrete Anfragen auf einen Regelplatz aus Gildehaus vor. „Die Kita Sonnenschein verfügt personell und räumlich über die Möglichkeiten und könnte das zeitnah umsetzen“, sagte Volker Pannen.